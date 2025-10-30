Demócratas afirman que ataques contra lanchas «son asesinatos» y no un plan antidroga

2 minutos

Washington, 30 oct (EFE).- Legisladores demócratas del Congreso de EE.UU. denunciaron este jueves que la Administración de Donald Trump no está siguiendo «una estrategia» real para frenar el supuesto tráfico de fentanilo mediante los bombardeos realizados al menos sobre quince embarcaciones que presuntamente cargan con drogas, y denunciaron que estos ataques simplemente «son asesinatos».

«No he oído hablar de estrategia, ni del objetivo final, ni de evaluación de cómo van a acabar con el flujo de drogas hacia Estados Unidos, lo cual, por cierto, es algo que hay que hacer», aseguró Jason Crow, miembro de la Cámara de Representantes, al salir de una audiencia en la que miembros del Pentágono iban a dar detalles de los ataques del Ejército estadounidense contra lanchas presuntamente vinculadas con el narcotráfico, que han dejado cerca de unos 60 muertos.

El Comité de Servicios Armados de la cámara baja celebró un encuentro a puerta cerrada, un día después de organizar una reunión informativa de las mismas características solo para los republicanos.

En la víspera las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo su decimoquinto ataque contra una supuesta lancha con drogas desde que el presidente ordenara iniciar la campaña militar contra el narcotráfico.

«Tenemos que tomarnos en serio el flujo de drogas y hoy no he oído nada que demuestre cómo van a acabar con ello. De hecho, al salir de esta sesión informativa, me preocupa aún más si tienen o no un plan serio para hacerlo. No he oído ningún plan serio y completo para abordar el problema de las drogas en EE.UU.», dijo Crow.

Por su parte, Sara Jacobs, legisladora demócrata de California, escribió en X al salir de la sesión informativa que ni «los abogados ni los profesionales de inteligencia se presentaron».

«No escuché nada que pruebe lo contrario: estos ataques son ilegales. Son asesinatos. Y deberían detenerse de inmediato», añadió.

Desde que Trump ordenó el primer ataque y declaró que EE.UU. está en «conflicto armado» formal contra los cárteles de la droga -una competencia que técnicamente correspondería al Congreso -, no han cesado los ataques de los legisladores, especialmente demócratas, denunciando que no se está respetando la separación de poderes ni la soberanía del legislativo.

Hace unos días, el senador republicano Lindsey Graham sugirió que el mandatario planea informar al Congreso sobre posibles operaciones en tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, pero no ha trascendido más información al respecto. EFE

