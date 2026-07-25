Demócratas eligen a leñador progresista para sustituir al polémico Graham Platner en Maine

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Miami, 25 jul (EFE).- El Partido Demócrata eligió este sábado al leñador Troy Jackson para reemplazar al polémico Graham Platner, acusado de abuso sexual, como candidato al Senado por Maine, estado del noreste de EE.UU. que es crucial en las próximas elecciones para definir quién controlará la cámara.

En una convención exprés, organizada tras la renuncia de Platner el pasado día 8, 566 delegados demócratas de un total de 571 eligieron a Jackson, expresidente del Senado estatal, para competir contra Susan Collins, la única senadora republicana que representa a un estado que el presidente Donald Trump perdió en 2024.

«No somos de la izquierda. No somos de la derecha. Somos los de abajo, y estamos alzándonos. En noviembre, derrotaremos a Susan Collins», anunció Jackson tras proclamarse su su candidatura.

La nominación ocurre tras la renuncia de Platner, un veterano del Ejército y ostricultor que dimitió tras acusaciones de abuso sexual de sus exparejas y otros escándalos, como el haberse tatuado un símbolo nazi y haber escrito mensajes en los que pedía a las víctimas de violencia sexual «asumir algo de responsabilidad».

Su candidatura capturó la atención nacional porque recibió respaldo de figuras progresistas como el senador Bernie Sanders y porque la elección de este escaño en Maine podría definir si los demócratas arrebatan el control del Senado a los republicanos en las elecciones legislatidas del próximo noviembre.

Jackson, quien estuvo más de 20 años en el Senado estatal de Maine, prometió una campaña populista enfocada en la clase trabajadora, algo con lo que Platner logró ganar las primarias demócratas pese a sus polémicas personales.

Entre sus propuestas destacó buscar la cobertura universal de salud, defender los derechos de los trabajadores, los derechos reproductivos y luchar contra la «clase de los milmillonarios».

«Ese es el movimiento que estamos aquí para llevar adelante», expresó en su discurso. «Unamos a este partido, construyamos el movimiento de la clase trabajadora más grande que Maine haya visto jamás y ganemos esto», agregó.

El nuevo candidato tiene 101 días antes de los comicios del 3 de noviembre para montar una campaña contra Collins, la mujer republicana que más tiempo ha servido en el Senado, desde 1997, y quien recibió el respaldo de Trump pese a ser una de las legisladoras que más desacuerdos tiene con el presidente. EFE

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