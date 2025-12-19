Demócratas exigen a Trump restablecer apoyo a estudiantes de inglés como segunda lengua

Los Ángeles (EE.UU.), 19 dic (EFE).- Senadores demócratas exigieron este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump que restablezca varias directrices de apoyo a los estudiantes de inglés como segunda lengua, después de que el Departamento de Educación de EE.UU. eliminara o transfiriera estos programas a otras agencias federales.

En una carta enviada a la secretaria de Educación, Linda McMahon, y a la fiscal general, Pam Bondi, los demócratas expresaron su «profunda preocupación» por los «continuos ataques» que la Casa Blanca ha emprendido contra los estudiantes que no tienen el inglés como su lengua nativa.

Los senadores condenaron la transferencia de la Oficina de Adquisición del Idioma Inglés (OELA), que garantiza que los estudiantes, incluidos los inmigrantes, alcancen la fluidez en inglés y el éxito académico, del Departamento de Educación al Departamento de Trabajo.

También reprocharon que el Gobierno Trump echara abajo una guía conjunta establecida en 2015 para ayudar a las agencias estatales de educación, los distritos escolares y todas las escuelas públicas a cumplir con sus obligaciones legales de garantizar que los estudiantes de inglés como segundo idioma (EL) puedan participar de manera significativa e igualitaria en los programas y servicios educativo.

En la misiva, los demócratas advirtieron de que actualmente hay más de cinco millones de estudiantes de inglés como segunda lengua en todo el país -uno de cada diez de todos los alumnos de escuelas públicas desde primaria hasta preuniversitario- de los cuales la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses.

«La ley es clara: todos los estudiantes que adquieren el inglés como segundo idioma tienen derecho a la educación», afirman los senadores en su carta.

Los legisladores citaron el histórico caso de la Corte Suprema de 1974- Lau v. Nichols- en la que se dictaminó que las escuelas deben tomar medidas para abordar las barreras lingüísticas a fin de garantizar que los estudiantes de inglés como segunda lengua puedan acceder de manera significativa a su educación.

Los senadores, encabezados por Alex Padilla de California, Catherine Cortez Masto de Nevada, y Brian Schatz que representa a Hawái, han pedido a la Administración Trump que revoque los cambios lo más pronto posible.

Trump ha puesto en marcha el desmantelamiento del Departamento de Educación, un objetivo de los republicanos. EFE

