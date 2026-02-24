Demócratas invitan al Estado de la Unión a personas afectadas por políticas migratorias

Washington, 24 feb (EFE).- El Caucus Hispano del Congreso (CHC) presentó este martes a los invitados de honor que acompañarán hoy a esta asamblea demócrata en el discurso sobre el Estado de la Unión y que suponen «una muestra de héroes cotidianos» que a su juicio ponen rostro a los efectos de las políticas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump.

El joven que sostiene a su familia a distancia

Fernando Hernández García -invitado de honor del presidente del Caucus, Adriano Espaillat- es el hijo mayor de una familia de seis hermanos a los que no ve desde el año pasado, cuando todos ellos fueron deportados a México.

«Cada vez que vengo a casa me siento como si estuviera en un cofre. No puedo salir. Me siento sin vida. Como si no perteneciera a mi propia casa. Y todo lo que necesito es que mi familia vuelva», lamentó el joven de tan solo 18 años.

Hernández, ciudadano estadounidense, se quedó solo en el país después de que toda su familia fuera detenida en un retén de la Patrulla Fronteriza cuando viajaban a Houston, Texas, en busca de atención médica para su hermana Sara, enferma de cáncer cerebral.

Desde entonces Fernando ha terminado la educación secundaria, trabaja para mantener el hogar familiar y asume además los costos de los medicamentos para su hermana.

Sobreviviente de un tiroteo de un agente federal

El congresista por Illinois Jesús ‘Chuy’ García invitó a Marimar Martínez, sobreviviente de un tiroteo casi mortal a manos de un agente federal.

El 4 de octubre, cuando se dirigía a donar ropa a una iglesia, Martínez recibió cinco disparos de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), un incidente tras el cual el Gobierno federal la acusó penalmente y la etiquetó como «terrorista doméstica».

Aunque los cargos fueron finalmente retirados, algunos funcionarios federales han continuado, según aseguró García, una campaña de difamación en su contra.

Personas detenidas por el ICE

Por su parte, el representante por Nueva Jersey Rob Menendez invitó a Mónica Van Housen, la sobrina de Adriana Zapata, una mujer que permanece detenida en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso, Texas.

«Desde su detención, la salud de mi tía ha empeorado drásticamente. Tiene un brazo roto y ha desarrollado diabetes. Esto no es justicia, es inhumano», denunció.

Durante el discurso sobre el Estado de la Unión de este martes se espera que Trump saque pecho de sus políticas migratorias, en un contexto de creciente descontento ciudadano y en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que cumple hoy once días sin visos de acuerdo en el Congreso.

A raíz de la muerte de dos ciudadanos de Mineápolis durante las redadas masivas de enero, los demócratas exigen que el Departamento cambie protocolos de operación para sus agentes migratorios -desde no llevar máscaras a la obligatoriedad de contar con una orden judicial para realizar un allanamiento- como condición para aprobar partidas presupuestarias que permitan funcionar a esta cartera para lo que resta de ejercicio fiscal hasta septiembre.

«El verdadero estado de la Unión es una escena de crimen. Esta es una ocupación doméstica diseñada para hacer que nuestras familias tengan miedo», alertó la representante Norma Torres durante la rueda de prensa.

Otros congresistas que llevarán como invitados de honor a personas afectadas por las políticas migratorias del republicano serán Ilhan Omar, de Minesota, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

La réplica a Trump en español quedará a cargo del senador Álex Padilla, el primer latino en ser elegido para representar a California en la Cámara Alta. EFE

