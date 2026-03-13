Demócratas presentan resolución para impedir a Trump atacar a Cuba sin aval del Congreso

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Washington, 13 mar (EFE).- Senadores demócratas presentaron este viernes una resolución para impedir cualquier acción militar contra Cuba ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, sin la autorización explícita del Congreso, en medio de la creciente presión de Washington sobre la isla caribeña.

La propuesta de ley, que podrá ser sometida a votación a los 10 días de presentada en el Senado, es impulsada por los legisladores Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego, quienes acusaron a Trump de haber «pasado por alto la autoridad exclusiva del Congreso para declarar la guerra mediante ataques contra Irán y Venezuela».

Esta resolución es la medida legislativa más reciente con las que los demócratas han intentado limitar la capacidad de Trump para ordenar acciones militares contra otras naciones.

Ambas cámaras del Congreso, dominadas por los republicanos, han rechazado anteriormente resoluciones similares para impedir hostilidades contra Venezuela e Irán.

«Tras el reciente bloqueo impuesto por el presidente Trump y sus amenazas de acción militar en Cuba, presento esta Resolución sobre los Poderes de Guerra con el fin de impedir que nuestras Fuerzas Armadas se involucren en hostilidades a menos que cuenten con la autorización del Congreso», dijo Kaine en un comunicado.

El excandidato demócrata a la vicepresidencia estadounidense y miembro de los Comités de Servicios Armados y Relaciones Exteriores del Senado, insistió en que solo el Legislativo «posee la facultad de declarar la guerra».

«Sin embargo, él (Trump) actúa como si las Fuerzas Armadas estadounidenses fueran su guardia palaciega, ordenando acciones militares en el Caribe, Venezuela e Irán sin autorización del Congreso ni explicación alguna al pueblo estadounidense», criticó Kaine.

Aunque los demócratas consigan que se apruebe la medida, algo improbable debido al respaldo que Trump mantiene entre su bancada, el mandatario tiene la capacidad de vetarla. Para anular el veto se requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

Trump y su Administración no informaron previamente al Congreso del ataque donde EE.UU. capturó en Caracas al expresidente venezolano Nicolás Maduro, y puso sobreaviso a un reducido grupo de líderes legislativos en la antesala de la ofensiva contra Irán, que ya cumple su decimocuarto día de ataques.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista ya de sea de forma «amistosa» u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana «caerá muy pronto» porque el país «está en ruinas», afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Este viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EE.UU. para «buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos», algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado. EFE

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