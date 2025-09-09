Demócratas publican supuesta carta de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

El mensaje mecanografiado escrito dentro del dibujo del contorno de una mujer desnuda está firmado por Trump y supuestamente es parte de un libro de cartas de los amigos de Epstein, que fue compilado por su exsocia Ghislaine Maxwell -que cumple una condena de 20 años de prisión- con ocasión de su cumpleaños 50.

Poco después de la divulgación de la misiva, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que «está muy claro que el presidente Donald Trump no hizo este dibujo y no lo firmó».

Denunció en X «informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata» en torno a la relación entre Trump y el financista.

La nota presenta una suerte de diálogo entre «Donald» y «Jeffrey».

«Tenemos ciertas cosas en común», dice Donald, a lo que Epstein respondió: «Sí, las tenemos, ahora que lo pienso».

«Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?», agrega Trump. «De hecho, me quedó claro la última vez que te vi», responde Jeffrey.

Al final de la nota, Donald afirma: «Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto».

Otra carta en el libro también menciona a Trump, con una foto de Epstein sosteniendo un enorme cheque de 22.500 dólares aparentemente firmado por el magnate inmobiliario.

«¡Jeffrey mostrando talentos innatos con el dinero y las mujeres! Le vende a ‘[nombre redactado] quien está completamente depreciada’ a Donald Trump», dice la nota.

The Wall Street Journal informó este lunes que la carta del empresario Joel Pashcow hacía referencia a una mujer que fue cortejada tanto por Trump como por Epstein en la década de 1990.

Los demócratas en el panel publicaron la copia de la carta de Trump antes de que se publicara todo el archivo, lo que provocó acusaciones del presidente republicano James Comer de «seleccionar documentos y politizar la información».

La Casa Blanca reiteró su posición y negó la autenticidad de la carta diciendo que el equipo legal de Trump continuará «agresivamente» con los litigios.

– Demanda contra WSJ –

El presidente republicano, de 79 años, demandó por 10.000 millones de dólares al diario The Wall Street Journal después que éste informara primero sobre la existencia de la carta, insistiendo en que él nunca la envió.

Trump fue amigo de Epstein y, según The Wall Street Journal, el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades.

Epstein, un acaudalado financiero con conexiones de alto perfil, murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio acusado de tráfico sexual de niñas menores de edad reclutadas para proporcionar masajes sexuales.

La muerte de Epstein ha alimentado innumerables teorías conspirativas, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones vergonzosas sobre figuras de alto perfil.

Partidarios de Trump han seguido el caso por años y sostienen que élites del «Estado Profundo» protegieron a conocidos de Epstein en el Partido Demócrata y en Hollywood.

Trump ha intentado repetidamente enterrar la controversia, llamándola la «farsa demócrata de Epstein», mientras crece la atención sobre su propia amistad a largo plazo con el financiero.

Los demócratas y un puñado de republicanos que se arriesgan a recibir la ira de Trump han redoblado sus esfuerzos, exigiendo que se publiquen todos los archivos legales relacionados con Epstein.

El Comité de Supervisión controlado por los republicanos ha emitido citaciones para los documentos del Departamento de Justicia, así como testimonios de muchos altos funcionarios, incluido el expresidente Bill Clinton, cuya propia carta aparece en el libro de cumpleaños de Epstein.

