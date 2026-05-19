Demandan a la Administración Trump por imponer nuevos límites a préstamos estudiantiles

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Nueva York, 19 may (EFE).- Un grupo de fiscales de Estados Unidos demandó este martes a la Administración del presidente, Donald Trump, por imponer nuevas restricciones a los préstamos federales concedidos a estudiantes de posgrado, que afectan especialmente a las titulaciones sanitarias.

La norma a la que hacen referencia los fiscales, promulgada a principios de este mes por el Departamento de Educación, excluye de la definición federal de «titulación profesional» a estudios como fisioterapia, enfermería, trabajo social o terapia ocupacional.

La medida implica que a partir del 1 de julio los estudiantes de estos programas no puedan acceder a los préstamos de mayor cuantía, reservados para las llamadas «titulaciones profesionales».

Los demandantes alegan que la medida contradice lo establecido por el propio Congreso estadounidense, que en 2025 limitó estos préstamos a 100.000 dólares para los programas de posgrado y de 200.000 para los de formación profesional.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las demandantes, asegura en un comunicado que esta norma «dificulta considerablemente» que los estudiantes interesados en campos «esenciales» como la enfermería o el trabajo social «puedan costearse la educación y la formación clínica que necesitan».

James y una coalición formada por otros 24 estados y el Distrito de Columbia piden en su querella que el tribunal bloquee la normativa y restablezca el acceso a estos préstamos estudiantiles.

«La educación superior es cara y nuestro sistema sanitario ya se encuentra bajo una enorme presión. Esta norma excluirá a personas con talento de profesiones críticas y dejará a las comunidades con menos profesionales sanitarios de los que necesitan», resalta la fiscal.

Según los estados demandantes, entre los que también se encuentran California, Colorado, Connecticut y Delaware, entre otros, el límite impuesto por la Administración Trump obligará a muchos estudiantes a recurrir a préstamos privados más caros, contraer deudas «insostenibles», retrasar la finalización de sus estudios o abandonar por completo estos programas. EFE

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