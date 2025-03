Demandan a ministra de Ambiente en Australia por «fallar» en la conservación de especies

Bangkok, 4 mar (EFE).- Un grupo conservacionista ha demandado a la ministra de Medio Ambiente de Australia, Tanya Plibersek, por presuntamente fallar en su tarea de proteger a especies amenazadas, un caso que ahora está en manos de un tribunal, informaron este martes los abogados que interpusieron el recurso.

La demanda interpuesta en un tribunal federal por el grupo australiano The Wilderness Society sostiene que la ministra «no está haciendo planes de recuperación» de animales en peligro de extinción como el ratón marsupial del desierto, la cacatúa fúnebre de pico corto o el azor rojo, una de las aves más raras del país.

Estos planes, según explicaron los abogados de la organización Justicia Ambiental en un comunicado publicado en Facebook, consisten en hojas de ruta que guían las decisiones del Gobierno para la protección de animales y plantas vulnerables de erradicación.

«Pero muchas de las especies más emblemáticas y amenazadas de Australia simplemente no tienen planes de recuperación y la ministra de Medioambiente no los ha hecho o ha dejado que caduquen. Esta responsabilidad no es opcional, es el deber legal de la ministra», expuso Justicia Ambiental.

La directora de la organización, Ellen Maybery, dijo a la cadena pública ABC que el caso busca crear un precedente que «obligue a los futuros ministros de Ambiente a elaborar y aplicar planes de recuperación».

Plibeserk, por su parte, dijo a la misma cadena que no podía comentar el caso por tratarse de un proceso judicial en curso, pero aseguró que el Ejecutivo ha invertido más de 310 millones de dólares en esfuerzos para salvar especies nativas. EFE

