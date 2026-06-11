Demandan al Gobierno Trump para evitar construcción de oficinas de ICE en California

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El estado de California y el condado de Santa Clara demandaron este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para impedir el desarrollo de unas instalaciones que albergarían a las autoridades migratorias, bajo el argumento de que la construcción viola varias leyes, incluida una de política ambiental.

El fiscal de California, Rob Bonta, y el asesor jurídico del Condado de Santa Clara, Tony LoPresti, presentaron hoy la querella para evitar la construcción de unas oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de la ciudad de Gilroy, ubicada en el norte del estado.

En enero de 2025, un desarrollador privado arrendó la propiedad al gobierno federal para uso del ICE, probablemente como oficina de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés), que generalmente son de uso administrativo y detención a corto plazo, según información citada por la Fiscalía de California.

Estas construcciones aupadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido objeto de numerosas demandas, debido a frecuentes casos de hacinamiento, reclusión prolongada y condiciones inhumanas.

«Bajo esta administración, hemos visto cómo las oficinas del ICE se han convertido en pequeños centros de detención, a pesar de no estar equipadas para retenciones prolongadas. Eso es inaceptable”, dijo Bonta en un comunicado.

La demanda solicita al tribunal federal que prohíba permanentemente la construcción de esta instalación, argumentando que viola la Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Cooperación Intergubernamental, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Williamson de California.

Este miércoles, el presidente Trump firmó la ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar al ICE y otras agencias federales migratorias, lo que supone más construcciones de cárceles y centros de detención de inmigrantes. EFE

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