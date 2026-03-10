Demandan al presidente de Paramount por 150 millones de dólares

Los Ángeles (EE.UU.), 9 mar (EFE).- Jeff Shell, presidente de Paramount Skydance, enfrenta una demanda de 150 millones de dólares por el apostador de Las Vegas R.J. Cipriani, quien alega que el ejecutivo incumplió un acuerdo verbal relacionado con servicios de comunicación de crisis y la producción de una serie de televisión.

De acuerdo con Los Angeles Times, la demanda, de 67 páginas y presentada el lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, sostiene que Cipriani alertaba a Shell sobre artículos de prensa y le ofrecía consejos para manejar posibles crisis mediáticas.

A cambio, afirma que el ejecutivo se comprometió verbalmente a ayudar a producir una serie de televisión titulada ‘Star Serenade’, en la que Cipriani y su esposa debían ser nombrados coproductores ejecutivos, lo que finalmente no ocurrió.

«Este caso surge de la forma más antigua de fraude: un hombre poderoso tomó todo lo que un hombre menos poderoso tenía para ofrecer, prometió devolverle el dinero, le mintió cuando le preguntó al respecto y luego se negó a compensarlo en absoluto», reza la demanda de acuerdo con el medio.

El escrito también señala que Shell habría compartido con Cipriani información confidencial, incluyendo su presunta opinión de que Paramount estaría pagando de más por Warner Bros. Discovery.

Paramount Skydance acordó comprar al estudio en una operación valorada en 111 mil millones de dólares, desbancando a Netflix con su acuerdo de 110.000 millones de dólares.

Cipriani indica haber recibido información sobre un acuerdo millonario de 7.700 millones de dólares por los derechos de transmisión de las peleas de UFC, casi un mes antes de que se hiciera pública la noticia.

El jugador amenazó demandar a Shell en las semanas anteriores, y finalmente cumplió su advertencia al presentar la acción legal. El apostador asegura que Shell estaba desesperado por acallar historia negativas sobre él.

Según la denuncia, Cipriani y Shell se reunieron el 2 de febrero en el despacho de un abogado para intentar resolver la disputa, en la que Shell declaró que no compensaría a Cipriani ni colaboraría en la producción de la serie, y, de acuerdo con la denuncia, el presidente de Paramount le ofreció un préstamo personal de 150.000 dólares para resolver el problema. EFE

