Zermatt, Andermatt y Davos, afectados 22 de enero de 2018 - 08:44 El riesgo de avalancha debido a las fuertes nevadas ha impedido de nuevo el acceso por carretera y ferrocarril a la estación de esquí de Zermatt. Andermatt y Davos, también se han visto afectados. La policía del cantón de Valais ha pedido que se evite todo viaje innecesario en su territorio. El Instituto de Investigación de Nieve y Avalanchas elevó el peligro de aludes al nivel máximo (5,"muy alto") en toda la cordillera norte de los Alpes suizos. Una combinación de fuertes precipitaciones y previsiones de vientos de hasta 130kn/h en las montañas han hecho que no sea seguro viajar en esas zonas. Nueve mil turistas de Zermatt desde el sábado por la noche están aislados y tendrán que esperar hasta el lunes por la noche para poder salir del lugar. Los servicios de helicópteros funcionan pero están muy ocupados. Un viaje fuera de la ciudad cuesta CHF70 ($72.8) por persona, pero la poca visibilidad y la alta demanda han significado una larga espera para aquellos que han buscado salir del poblado a través de este servicio. El centro de esquí de Andermatt, en la Suiza central, también quedó aislado el domingo por la noche. Davos, que acoge a los líderes mundiales para la reunión anual del Foro Económico Mundial, también se vio afectado por las fuertes nevadas. Las autoridades pidieron a los residentes de alrededor de 30 propiedades que partieran hacia un lugar más seguro. En las tierras bajas, las fuertes precipitaciones han aumentado considerablemente el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierras.