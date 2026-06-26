Dembélé acapara el foco en el Francia-Noruega, Uruguay sin colchón ante España

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En una jornada en la que se esperaba el choque entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, el protagonista en la victoria de Francia sobre Noruega fue Ousmane Dembélé, autor de un triplete, en una jornada en la que Uruguay se juega su futuro contra España, con la victoria como única vía para avanzar a los cruces.

Tres picotazos del «Mosquito», actual Balón de Oro, en la primera media hora acabaron con la resistencia de una Noruega que saltó a la cancha sin su goleador y con varios suplentes, satisfecha de tener el segundo puesto del Grupo I asegurado.

El resultado final, 4-1, hace del seleccionador francés Didier Deschamps el técnico con más victorias en Mundiales, con 17, superando al alemán Helmut Schön (16).

Deschamps, no obstante, no estuvo presente en Foxborough, afueras de Boston, al haber regresado esta semana a Francia por la muerte de su madre.

– Triplete del Balón de Oro –

Mbappé fue uno de los destacados en Francia, pero los focos fueron para Dembélé, que con su triplete iguala a Mbappé, Haaland y Vinicius Jr. en la clasificación por la Bota de Oro del Mundial, todos ellos con 4 goles, a uno de Lionel Messi.

Con esta victoria, los Bleus acaban primeros de su llave y tendrán que esperar para conocer su rival en 16avos, que será un tercero, mientras que Noruega se medirá a Costa de Marfil en Dallas el próximo martes.

En el otro partido del grupo, Senegal goleó 5-0 a Irak, que jugó con 10 casi todo el partido, pero con 3 puntos tendrá que esperar a pasar como uno de los mejores terceros.

En estos dos partidos se guardó un minuto de silencio por las víctimas del sismo de Venezuela que el pasado miércoles provocó al menos un millar de muertos.

Un portavoz de la FIFA informó que se repetirá el homenaje en todos los partidos del viernes y sábado.

El próximo grupo en resolverse será el H, con un España-Uruguay decisivo, sobre todo para los sudamericanos, obligados a ganar para seguir adelante, ya que el empate le haría depender de otros resultados.

– Yamal contra la Celeste –

En la víspera, los seleccionadores se dedicaron a lanzarse alabanzas mutuas, pero sobre el césped de Guadalaja (México, 00h00 GMT del sábado) no habrá regalos, puesto que España se juega la primera plaza (y evitar a Argentina en 16avos) y Uruguay la clasificación.

Luis de la Fuente se definió como un «admirador» de Marcelo Bielsa. «He aprendido mucho de él, es realmente un entrenador muy innovador», dijo del argentino.

El DT de la Celeste, muy criticado en Uruguay, definió el juego de España de «exquisito» y reconoció que De la Fuente ha logrado «un fútbol mucho más bonito» que el del combinado uruguayo en el tiempo que él lleva al frente.

La Roja estará liderada por Lamine Yamal, a quien los defensas charrúas vigilarán de cerca. «Habrá pleitos», declaró Bielsa en toda una declaración de intenciones.

Los dos otros equipos de la llave, Cabo Verde y Arabia, saudita, jugarán al mismo tiempo con la posibilidad para ambos de clasificarse en caso de victoria.

La jornada acabará con el Grupo G, en el que la favorita Bélgica (2 puntos) necesita vencer a Nueva Zelanda (1) tras sus decepcionantes dos primeros, que acabaron con sendos empates.

– Apoyo al colectivo LGBTI+ –

En otro partido Egipto (4 puntos) necesita la victoria para asegurar la primera plaza, aunque tiene la clasificación casi asegurada incluso con una derrota frente a Irán (2 puntos), que también tiene opciones.

El destino ha querido que este partido se dispute en Seattle en plana «Semana del Orgullo», por lo que la ciudad había incluido actos de apoyo al colectivo LGBTI+, pese a que los dos países en liza prohíben las relaciones homosexuales.

Si bien en su momento las federaciones de ambos países anunciaron que quedarían al margen de cualquier celebración, la FIFA recordó: «La Copa del Mundo es un evento inclusivo. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos».

«Mensajes en favor de los derechos humanos, como las banderas arcoíris entre otros símbolos que representan una identidad de género, están autorizados por el código de conducta de la FIFA dentro de los estadios», añadió un portavoz de la instancia.

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