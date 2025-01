Demichelis sueña con la llegada de Sergio Ramos para consolidar la defensiva de Monterrey

2 minutos

Guadalajara (México), 29 ene (EFE).- El argentino Martín Demichelis, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, afirmó este miércoles estar ilusionado con la posible llegada del mundialista español Sergio Ramos para fortalecer la defensa de su equipo.

«Tenemos que reforzarnos atrás con un gran jugador que nos ayude porque a veces los rivales nos convierten con mínimos detalles. ¿se imaginan lo que sería Sergio Ramos para la Liga Mx? Ojalá que se pueda concretar», dijo en conferencia de prensa.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

Sin desmentir la posibilidad de que el campeón del mundo llegue a su equipo, Demichelis afirmó que le gustaría tener en su plantel a un «jugador de la trayectoria, con la personalidad y la jerarquía de Sergio» para sustituir a Carlos Salcedo, lesionado.

Los Rayados empataron este miércoles 3-3 con el Atlas, con anotaciones del español Oliver Torres, de Ricardo Chávez y de Alfonso Alvarado.

Los Rayados le dieron la vuelta al marcador adverso en el segundo tiempo, pero no lograron mantener la ventaja y un error defensivo permitió el gol del empate en los últimos minutos del encuentro.

Demichelis lamentó que su equipo haya sumado seis goles en contra en sólo dos partidos, pese a lograr un buen funcionamiento en ciertos momentos.

«Nos están convirtiendo muchísimo, nos hicieron seis goles en dos partidos. Primero como entrenador y segundo como exdefensor que me metan goles me duele muchísimo, que sean tantos me duele más», expresó.

Monterrey se sitúa en el decimotercer lugar de la clasificación con tres puntos al sumar tres empates y una derrota.

El estratega consideró que el equipo está obligado a ganar ante Necaxa el próximo fin de semana, si quiere sentar las bases para pelear un lugar en la liguilla.

«Hay cosas que corregir. Es momento de reaccionar ante nuestra gente, en nuestro estadio con un equipo como Necaxa», concluyó. EFE

gdl/gb/laa

(fotos)