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Democracia digital

¿Nos manipulan en los comentarios?

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Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Una investigación conjunta de la serie Eurovision News Spotlight concluye que redes de bots, cuentas falsas y campañas coordinadas tuvieron como objetivo las secciones de comentarios de medios públicos europeos, con el panorama político iraní en el centro de la operación.

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Debate manufacturado: cómo unas redes coordinadas secuestran los comentarios a las noticias europeas

Este contenido fue publicado en Una investigación conjunta ha revelado que redes de bots, cuentas falsas y campañas coordinadas tuvieron como objetivo las secciones de comentarios de medios públicos europeos, con la política iraní como eje central.

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