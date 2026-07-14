¿Nos manipulan en los comentarios?
Una investigación conjunta de la serie Eurovision News Spotlight concluye que redes de bots, cuentas falsas y campañas coordinadas tuvieron como objetivo las secciones de comentarios de medios públicos europeos, con el panorama político iraní en el centro de la operación.
Mostrar más
Debate manufacturado: cómo unas redes coordinadas secuestran los comentarios a las noticias europeas
Los preferidos del público
Los más discutidos
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.