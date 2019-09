Derechos de autor

SWI swissinfo.ch participa activamente en el debate mundial sobre democracia 18 de septiembre de 2019 - 17:00 Todas las votaciones federales son seguidas por SWI swissinfo.ch con un dosier detallado en cada uno de los diez idiomas, lo que supone un servicio único en el mundo para muchas de estas lenguas. Por ejemplo, en 2017, el resultado de las votaciones sobre la ley de la energía y la reforma de las pensiones despertó un gran interés internacional. Asimismo, los eventos que tienen lugar en Suiza con un alcance mundial suelen ser temas candentes de la programación SWI swissinfo.ch, como por ejemplo el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos o el congreso anual de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE). SWI swissinfo.ch ofrece también una plataforma individualizada para uno de los principales valores suizos: la democracia directa. Con ello, SWI ha creado un lugar de referencia para abordar el tema de la participación política según el modelo suizo. SWI swissinfo.ch quiere proporcionar a la audiencia global una plataforma donde debatir distintos aspectos de la participación política de las ciudadanas y ciudadanos. Además de los informes sobre votaciones, elecciones y encuestas, la plataforma contiene artículos de personas invitadas, vídeos, animaciones, infografías, así como enlaces a organizaciones y fundaciones que cooperan a favor de la democracia con SWI