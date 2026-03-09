El dinero en efectivo en la Constitución, una decisión suiza sobre un tema que preocupa en todo el mundo

Producción de monedas de cinco céntimos en Swissmint, la casa de la moneda oficial de Suiza, foto de 2013. Rolf Neeser / Keystone

En todo el mundo, muchas personas temen que el dinero en efectivo pueda desaparecer. En Suiza, una votación para proteger el dinero en metálico en la Constitución ha llamado la atención internacional. Un análisis sociológico explica por qué este debate también despierta teorías conspirativas.

Con la votación popular de hoy, Suiza ha consagrado la protección del dinero en efectivo en su Constitución federal. Según la información oficial, esta aprobación no supondría cambios en la vida diaria ni nuevos costes o responsabilidades.

Aun así, muchas personas parecen valorar simbólicamente que el efectivo quede ahora explícitamente reconocido en la Constitución, y no solo en la ley. Y este interés no se limita a Suiza.

«Una señal importante para el mundo»

El antropólogo y activista sudafricano Brett Scott comentó a Swissinfo antes de la votación que sería «una señal importante para el mundo» que Suiza decidiera consagrar el efectivo en su Constitución. Scott recuerda que los bancos llevan décadas promocionando los pagos digitales, por lo que resulta importante que un país adopte una posición clara en favor de proteger el efectivo.

Scott, que en sus libros defiende la conservación del dinero físico, conoce muchos de los motivos por los que el efectivo es importante para la gente. «Algunos están específicamente relacionados con los pagos en metálico; otros tienen que ver de manera más general con la sociedad digital», afirma.

Las personas mayores o, por ejemplo, quienes tienen dificultades visuales dependen del efectivo. Quienes disponen de pocos recursos lo utilizan porque permite elaborar con mayor facilidad un presupuesto estricto. «Y con frecuencia las personas con bajos ingresos no confían en el sector bancario, a diferencia de las de clase media, que suelen confiar más en las instituciones», señala Scott. En general, añade, también hay muchas personas que mantienen un «vínculo nostálgico» con las monedas y billetes.

Muchos motivos para defender el dinero en efectivo

A nivel social, quienes defienden el dinero en efectivo proceden de ámbitos muy diversos. Scott menciona, por ejemplo, a expertos en seguridad nacional preocupados por la «grave amenaza para la seguridad» que supondría que la población no tuviera acceso al efectivo. También se muestran críticos «círculos libertarios preocupados por la vigilancia asociada a los sistemas digitales», personas contrarias a las grandes tecnológicas o a la industria financiera, así como quienes desean preservar una vida fuera de línea.

«Muchas personas también valoran el elemento de la economía informal», afirma Scott. «Muchos quieren mantener una esfera informal en sus vidas. No quieren instituciones presentes en todos los ámbitos». La hucha de donativos en una iglesia o una partida de póquer en casa resultarían extrañas sin efectivo, explica. «Uno no quiere pasar la tarjeta Visa en la iglesia».

No se espera que la votación tenga un impacto real en el día a día de los suizos respecto al uso del efectivo.

Efectivo por necesidad de control

Para la socióloga suiza Nadine Frei, autora de una tesis sobre el uso cotidiano del dinero, el efectivo sigue siendo muy importante en la vida de muchas personas.

«En las entrevistas aparecía con frecuencia la idea de que “solo el dinero en efectivo es dinero de verdad”: el efectivo como dinero auténtico, en contraste con una cierta artificialidad que se atribuye al dinero electrónico».

Frei considera que esa percepción está relacionada con una necesidad de control. «Al dinero se le atribuye una capacidad de seducción de la que uno debe protegerse y que debe controlar. Cuando existe en forma tangible, se percibe con un cierto grado de control».

Muchas personas quieren evitar endeudarse o gastar en cosas innecesarias y, según una idea cotidiana bastante extendida, el efectivo les permite mantener una mayor sensación de control, explica Frei.

«El dinero electrónico está asociado tanto a un cierto grado de abstracción como a una inmediatez», añade.

La socióloga considera que existe mucha crítica legítima a la forma en que el dinero electrónico puede excluir socialmente a determinados grupos, aunque también advierte sobre la posible presencia de pensamiento conspirativo.

Teorías de conspiración en torno al efectivo

Alrededor del efectivo también circulan teorías conspirativas. El propio Brett Scott, defensor del dinero en metálico, experimentó durante la pandemia cómo sus posiciones sobre el efectivo eran vinculadas en un vídeo en internet a una teoría conspirativaEnlace externo sobre supuestos microchips implantados a través de las vacunas.

Frei, que durante la pandemia investigó en Suiza el entorno de los grupos opositores a las medidas sanitarias, explica: «Las narrativas conspirativas se adhieren con relativa facilidad a procesos abstractos e invisibles. Y también a la abstracción que conlleva el sistema financiero».

Según Frei, el pensamiento conspirativo se caracteriza por la sospecha de que existen grupos que actúan en secreto y dirigen los acontecimientos. «Esa idea no se observó solo en las protestas contra las medidas contra la covid, sino también en otros ámbitos», afirma.

Críticas a los vínculos de la campaña del efectivo

La población suiza votó sobre dos cuestiones relacionadas con el dinero en efectivo. La llamada «Iniciativa del Efectivo» es una iniciativa popular promovida por la ciudadanía. Esta propuesta no logró convencer a la mayoría. En cambio, una mayoría muy clara votó a favor de una contrapropuesta del Parlamento, que subraya el mandato del Banco Nacional Suizo en el suministro de efectivo.

La «Iniciativa del Efectivo» fue presentada por el mismo grupo que promovió la iniciativa «Stop Obligación de Vacunación». Esta última fue rechazada en 2024 por cerca de tres cuartas partes del electorado.

El periodista suizo Dennis Bühler investigó antes de la votación, en el diario RepublikEnlace externo, hasta qué punto el entorno de la «Iniciativa del Efectivo» está vinculado con diversas narrativas conspirativas, entre ellas algunas relacionadas con la pandemia. En el mismo artículo argumentaba que, en términos de contenido, era «más o menos indiferente» votar sí o no.

Bühler afirmó a Swissinfo que no ve motivos «para pensar que la política suiza o el Banco Nacional quieran eliminar el efectivo o reducir su importancia». Tampoco cree que su inclusión en la Constitución federal pueda «tranquilizar a los círculos proclives a las teorías conspirativas».

Sin respuesta de quienes promovieron la iniciativa

Swissinfo preguntó al comité de la «Iniciativa del Efectivo» sobre sus objetivos y su valoración de la situación. Por el momento, no ha habido respuesta.

Swissinfo pidió al comité su versión sobre las críticas de Bühler. En el periódico Republik, el periodista afirmó, entre otras cosas, que «no es la primera iniciativa con la que estos círculos siembran dudas y discordia». Según él, con la iniciativa «Stop Obligación de Vacunación» insinuaron que «existía un plan para implantar microchips bajo la piel de las personas contra su voluntad».

En realidad, entonces argumentabanEnlace externo que «ni la política, ni la industria farmacéutica ni las organizaciones internacionales» deberían poder decidir «si un microchip implantable, nanopartículas, una manipulación genética, una vacuna u otra cosa entra en nuestro cuerpo».

En un programa de debate de la televisión pública suiza SRFEnlace externo se le preguntó a Richard Koller, representante de la Iniciativa del Efectivo, directamente por las críticas de este artículo. Koller respondió: «Estamos muy a favor del pueblo, muy a favor de la gente». Añadió que «no se puede mirar dentro del cerebro de las personas» ni saber «qué ocurrirá en el futuro». «Una iniciativa popular dura cinco o seis años», señaló. Como comité impulsor, dijo, «no tenemos influencia sobre cómo evolucionan las personas durante ese tiempo».

Se desconoce si las críticas al entorno de la iniciativa influyeron en el hecho de que la «Iniciativa del Efectivo» obtuviera muchos menos votos que la contrapropuesta parlamentaria.

La cultura de votaciones en Suiza

Hace unos cinco años, Suiza votó por primera vez sobre parte de las medidas adoptadas durante la pandemia. El país fue prácticamente el único donde la ciudadanía pudo pronunciarse sobre una parte de estas medidas. En total, los suizos votaron en tres ocasiones sobre la ley covid, y cada vez más del 60 % apoyó las medidas.

En general, el sociólogo Oliver Nachtwey, que participó en los mismos estudios sobre las protestas contra las medidas anticovid que Nadine Frei, considera que «la democracia suiza contribuye a la desradicalización».

No se refiere a votaciones concretas, sino a «la socialización política básica en Suiza: la idea de que se pueden lanzar iniciativas y referendos y, si se pierde, volver a intentarlo».

Queda por ver si la inclusión del efectivo en la Constitución federal suiza acabará convirtiéndose realmente en una señal a nivel internacional.

Texto original editado por Balz Rigendinger. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

