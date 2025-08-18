¿Es Suiza una confederación?
Suiza tiene como nombre oficial Confoederatio Helvetica, una expresión en latín que se traduce como “Confederación Suiza”. Esta denominación aparece en documentos oficiales, en monedas, en el pasaporte y hasta en la abreviatura internacional del país: CH. Pero surge una pregunta interesante: ¿es Suiza realmente una confederación hoy en día?
