Más de 2.000 personas muestran su apoyo a la televisión pública en el Tesino, en el sur de Suiza

Más de 2.000 personas salieron a la calle para manifestar su apoyo a la Sociedad Suiza de Radio y Televisión pública (SSR) en el Tesino, al sur de Suiza. Keystone-SDA

Este sábado en Bellinzona, en el sur de Suiza, se produjo una manifestación en contra de la iniciativa que propone reducir a 200 francos anuales la tasa anual que los hogares suizos pagan para financiar la radiotelevisión pública. El próximo 8 de marzo Suiza votará sobre esta iniciativa.

Las personas que participaron —6.000 según los organizadores, 2.000 según la policía— mostraron su apoyo a la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), el servicio público de medios del país. La protesta se organizó en rechazo a la iniciativa conocida como «¡200 francos son suficientes!», que propone reducir el canon destinado a este servicio público de 335 a 200 francos suizos al año, limitando así la financiación de la SSR.

¿Qué es el canon de medios en Suiza? El ‘canon’ se refiere a la tasa de medios obligatoria que deben pagar los hogares y, hasta ahora, también algunas empresas en Suiza, para financiar a la SSR (Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión). Es decir, no es un impuesto general, sino un pago específico que asegura que la televisión y la radio públicas tengan los recursos para operar de manera independiente y ofrecer programación de servicio público en las distintas regiones lingüísticas del país.

Quienes organizaron la movilización advierten que esta iniciativa «sería especialmente perjudicial para la Suiza de habla italiana», donde la presencia y actividad de la SSR tienen un peso mayor en la economía y el empleo local que en otras regiones del país. «Los medios de servicio público desempeñan un papel fundamental en nuestro territorio y fortalecen la cohesión nacional. Ese papel se vería comprometido si se aprobara la iniciativa», señalaron durante la protesta.

Un estudio del instituto suizo de investigación económica BAK Economics, encargado por la Oficina Federal de Comunicaciones, respalda estas preocupaciones. Según el informe, un recorte en el presupuesto de la SSR afectaría de manera desproporcionada a la región de habla italiana. En el cantón del Tesino, por ejemplo, el empleo relacionado con la SSR representa un 0,8 % de los puestos de trabajo y un 0,9 % de los salarios, mientras que en las regiones de habla alemana o francesa estos porcentajes son mucho menores.

El estudio también estima que la SSR contribuye con un 0,4 % a la economía del cantón del Tesino, frente al 0,1 % en otras partes de Suiza. Eso muestra cómo la reducción de la financiación del servicio público no solo impactaría en la oferta de contenidos y programas, sino también en la economía y el empleo de la región.

¿Qué es la SRF, la RTS y la RSI? La SRF, la RTS y la RSI son las tres grandes unidades regionales de la SSR, cada una dirigida a una región lingüística distinta de Suiza. Todas forman parte de la misma empresa pública, pero producen contenidos en idiomas diferentes y para públicos distintos: la SRF es de habla alemana, la RTS francófona, y la RSI pertenece a la región de habla italiana.

La ciudadanía decidirá el próximo 8 de marzo si apoya o rechaza la iniciativa, en un momento en que el debate sobre la financiación de los medios públicos se ha intensificado en todo el país.

Adaptado del inglés con información adicional por Carla Wolff.

