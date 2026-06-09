¿Podría la cumbre del G7 causar de nuevo problemas en Ginebra?

De cara a la cumbre del G7 que se celebrará en la fronteriza ciudad de Evian, Francia, en junio, las autoridades suizas se han centrado en cómo garantizar la seguridad de las delegaciones en tránsito y en cómo gestionar una gran manifestación en contra de la cumbre la vecina Ginebra, en territorio helvético.



Del 15 al 17 de junio de 2026, los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos) se reunirán en la ciudad balneario francesa de Evian para celebrar una cumbre. Justo al otro lado de la frontera, en Ginebra, una manifestación prevista contra la cumbre, fijada para el 14 de junio, ha traído a la memoria el momento en que una manifestación anterior —contra una cumbre del G8 en 2003— degeneró en violencia y saqueos. Las autoridades esperan que esta vez la manifestación sea más pacífica.



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Domhnall O'Sullivan Como miembro de la rúbrica «Democracia», me interesa la relación dinámica entre la ciudadanía y sus instituciones en Suiza y en el extranjero. Nacido en Irlanda, tengo una Licenciatura en Estudios Europeos y una Maestría en Relaciones Internacionales. Trabajo en SWI swissinfo.ch desde 2017. Vera Leysinger Mi trabajo se centra en los formatos de contenido multimedia. Produzco vídeos y fotos para los diversos canales en línea de SWI swissinfo.ch y trabajo como editora de imágenes. Tengo una licenciatura en Producción Multimedia y completé un aprendizaje como mediamática. Otro idioma: 1 English en Could the 2026 G7 cause similar problems for Geneva as in 2003? original leer más Could the 2026 G7 cause similar problems for Geneva as in 2003?