¿Por qué el parlamento suizo no puede destituir al gobierno?
¿Sabías que en Suiza el parlamento no puede destituir al gobierno mediante una moción de censura durante la legislatura? A diferencia de otras democracias, donde el parlamento puede retirar su confianza al gobierno y provocar su sustitución, en Suiza los siete miembros del Consejo Federal tienen un mandato de cuatro años y solo entonces el Parlamento vuelve a decidir si los reelige.
Entonces, ¿quién controla al Gobierno suizo? La respuesta está en un sistema que reparte el poder entre el parlamento, las mayorías cambiantes, la democracia directa y la posibilidad de no reelegir a los miembros del gobierno.
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