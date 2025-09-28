Reacciones al «Sí» en las urnas para la introducción de la identificación digital en Suiza
El domingo 28 de septiembre de 2025, la ciudadanía aceptó con 50,4% de votos a favor, la introducción del Sistema de Identificación Digital (SID) de Suiza. En Berna, sede del Ejecutivo y del Legislativo helvético, recolectamos las reacciones inmediatas al resultado entre los grupos a favor y en contra del SID.
