Reacciones al «Sí» en las urnas para la introducción de la identificación digital en Suiza

El domingo 28 de septiembre de 2025, la ciudadanía aceptó con 50,4% de votos a favor, la introducción del Sistema de Identificación Digital (SID) de Suiza. En Berna, sede del Ejecutivo y del Legislativo helvético, recolectamos las reacciones inmediatas al resultado entre los grupos a favor y en contra del SID.

Política suiza

Suiza acepta un sistema de identidad digital y dice adiós a una tasa de uso de propiedad residencial

Este contenido fue publicado en En Suiza, el 50.4% de votos aprueba el sistema de identidad digital facultativa y 57.7%, la reforma de impuestos de inmuebles residenciales.

