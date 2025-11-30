La ciudadanía suiza rechaza de manera masiva las propuestas sobre el impuesto de sucesiones y el servicio cívico

La ciudadanía suiza ha votado de manera abrumadora en contra tanto de la propuesta de un nuevo impuesto sobre grandes herencias como de la iniciativa que llamaba a que toda la ciudadanía realizara deberes cívicos, según muestran los resultados finales de la votación del domingo.

El 84,1 % de la ciudadanía dijo no a la propuesta de deber cívico, mientras que el 78,3 % rechazó la iniciativa del impuesto a la herencia. La participación electoral el domingo fue del 43 %. Todos los cantones votaron de manera firme en contra de las dos iniciativas.

La propuesta de un sistema de servicio cívico obligatorio para ser realizado por toda la ciudadanía sufrió una derrota particularmente contundente. Hace apenas seis semanas, alrededor del 48 % de las personas encuestadas por el instituto de investigación gfs.bern dijeron que apoyarían la propuesta. Esta cifra descendió luego al 32 % diez días antes de la votación del domingo.

«La idea del servicio cívico no ha muerto»

«La lucha continúa», declaró Noémie Roten, miembro del comité de la iniciativa de servicio cívico, a la televisión pública suiza RTS. «Estamos orgullosas de haber llevado temas importantes» al debate nacional, añadió, citando cuestiones de igualdad de género, responsabilidad cívica y seguridad nacional que la propuesta había planteado.

La iniciativa «Por una Suiza comprometida» había solicitado una reforma del sistema existente de servicio obligatorio, que actualmente se limita a los hombres que sirven en el ejército, la defensa civil o el servicio civil. La iniciativa buscaba extender este sistema a las mujeres, que hoy pueden unirse de manera voluntaria, e incluir una mayor variedad de tareas que beneficien a la sociedad, como la protección del medio ambiente y la asistencia a personas vulnerables. El servicio cívico habría sido voluntario para la ciudadanía suiza que reside en el extranjero, tal como ocurre actualmente con el servicio militar.

Roten dijo que la idea del servicio cívico para toda la ciudadanía podría estar simplemente adelantada a su tiempo.

«Los grandes proyectos sociales suelen necesitar varios intentos en las urnas», señaló, citando el derecho al voto de las mujeres en Suiza como ejemplo. «Así que la idea del servicio cívico no ha muerto».

El apoyo a la propuesta se erosionó claramente en las semanas finales de la campaña, afirmó Lukas Golder, de gfs.bern. Algunos miembros del Partido Liberal Verde de centro y de los Radical-Liberales de centro-derecha apoyaban inicialmente la iniciativa, «pero con el tiempo se hicieron cada vez más evidentes sus debilidades», y este apoyo se desplomó, dijo Golder a la televisión pública suiza SRF.

Quienes estaban a favor de la iniciativa afirmaban que el concepto promovería la igualdad de género, junto con la cohesión social y el compromiso cívico. Pero el argumento de la igualdad no logró convencer a la ciudadanía, que también se mostró preocupada por los costos administrativos que implicaría.

«Un coste para nada»

«No era miedo a lo nuevo: habría sido un coste enorme para nada», declaró la senadora Andrea Gmür, del Partido del Centro, a SRF. Gmür argumentó que la iniciativa no habría supuesto un avance en igualdad, ya que las mujeres ya asumen gran parte del trabajo de cuidado en la sociedad. «Este servicio cívico habría planteado más preguntas de las que habría respondido», añadió.

Para las mujeres suizas, el servicio militar es actualmente voluntario, pero las autoridades quieren aumentar su número. Keystone / Gaetan Bally

El Grupo por una Suiza Sin Ejército también celebró el resultado y dijo que continuará su lucha contra los intentos del ejército de aumentar su plantilla. Quienes apoyaban la iniciativa habían afirmado que el servicio cívico garantizaría suficientes efectivos para la defensa civil y el ejército, que espera enfrentar una escasez de personal capacitado para 2029.

A pesar del resultado, el comité de la iniciativa planea seguir adelante con su recurso contra los documentos oficiales de votación que el gobierno suizo envió a la ciudadanía. El comité había solicitado correcciones a la información sobre la iniciativa de servicio cívico. «En nuestra opinión», dijo Roten, «la ciudadanía de este país no tuvo información objetiva, completa, transparente y proporcional que le permitiera formarse una opinión sin distorsiones».

Impuesto de sucesiones: la izquierda contra el resto

Para quienes apoyaban la propuesta de un impuesto nacional sobre grandes herencias, la derrota también fue más contundente de lo esperado: el rechazo por parte del 78,3 % de la ciudadanía es más pronunciado de lo que habían previsto las encuestas y también superior al 71 % que dijo no a una iniciativa similar hace diez años. Al igual que hace una década, ningún cantón aceptó la propuesta el domingo.

La idea, que planteaba un gravamen del 50 % sobre las herencias superiores a 50 millones de francos suizos (61,8 millones de dólares), fue presentada por el partido Jóvenes Socialistas (JUSO), que apuntaba tanto a la creciente desigualdad de riqueza como al papel de las personas más ricas en la contribución al cambio climático. De haber sido aprobada, la recaudación del impuesto habría destinado fondos a proyectos climáticos.

Sin embargo, el plan de izquierda fue fuertemente rechazado por el gobierno, la mayoría de los partidos políticos y una campaña bien financiada que advertía sobre un éxodo de contribuyentes ricos y problemas para que las empresas familiares reunieran el capital necesario para pagar el impuesto.

Preocupaciones económicas

Benjamin Mühlemann, co-líder de los Radical-Liberales, dijo el domingo que la campaña había demostrado a la ciudadanía que la iniciativa habría significado una «destrucción de nuestra economía y prosperidad», además de pérdidas generalizadas de empleos.

Mientras tanto, aunque la desigualdad de riqueza ha ido creciendo en Suiza, la prosperidad general ha aumentado para todos los grupos de ingresos del país, declaró Mühlemann a SRF.

Monika Rühl, de la federación empresarial economiesuisse, añadió que el resultado era una señal a favor de «empresas familiares sólidas» y que, después de una iniciativa similar fallida en 2015, debería quedar claro ahora que «la ciudadanía suiza no quiere un impuesto de sucesiones a nivel nacional».

«Las buenas ideas requieren tiempo»

Por su parte, quienes apoyaban la iniciativa admitieron que el resultado no fue una sorpresa. En un comunicado el domingo, JUSO afirmó que la campaña de oposición con gran presupuesto había utilizado tácticas de «difamación» para desviar la atención del contenido de la propuesta, incluido el tema climático. La presidenta de JUSO, Mirjam Hostetmann, había criticado previamente las apariciones mediáticas de personas adineradas que amenazaban con mudarse al extranjero para evitar el impuesto, calificándolo de «campaña del miedo».

Cédric Wermuth, copresidente de los Socialdemócratas, dijo a SRF que «las buenas ideas requieren tiempo» y que combatir la desigualdad sigue siendo un tema de preocupación para la población, en medio del aumento de costos en áreas como el seguro de salud. Esta forma particular de abordarlo no fue popular, pero «encontraremos una mejor manera», añadió.

De hecho, la votación del domingo no fue la primera vez en los últimos años que la ciudadanía suiza se pronuncia sobre la tributación de las personas más ricas. Una iniciativa de 2021 para gravar las ganancias de capital y un intento anterior en 2015 de introducir un impuesto de sucesiones nacional también fracasaron, nuevamente en gran parte por temores relacionados con la pérdida de empleos y las perturbaciones en las empresas.

Editado por Reto Gysi von Wartburg, traducido del inglés con apoyo de IA /José Kress

Cómo traducimos con IA Utilizamos herramientas de traducción automática, como DeepL y Google Translate, para parte del contenido. Cada artículo traducido es cuidadosamente revisado por editoras y editores para garantizar su exactitud. El uso de estas herramientas nos permite disponer de más tiempo para redactar artículos más profundos. Aprende más aquí sobre cómo trabajamos con la inteligencia artificial.

