The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines
Actualidad
Democracia suiza

Zúrich prohíbe el uso de sopladores de hojas secas, por el ruido que provocan

Una prohibición singular.
Una prohibición singular. Keystone-SDA
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Zúrich prohíbe el uso de sopladores de hojas secas, por el ruido que provocan
Usted escucha: Zúrich prohíbe el uso de sopladores de hojas secas, por el ruido que provocan

La ciudadanía activa en Zúrich se muestra en contra del ruido que provocan los sopladores de hojas. Ha prohibido estas máquinas a gasolina con una mayoría del 61,7% de los votos.

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Keystone-SDA

En un país tranquilo como Suiza, en el que la sociedad puede permitirse este tipo de maquinaria que apoya el trabajo de limpieza de hojas secas en la vía pública, hoy se ha aceptado la prohibición del uso de estos aparatos cuyo motor se alimenta de gasolina.

También hay una nueva restricción para los modelos que funcionan con pilas. Sólo podrán utilizarse de octubre a diciembre. Su uso en otros meses sólo está permitido en casos excepcionales, por ejemplo para la limpieza de las calles tras un desfile.

Estas nuevas restricciones se aplican tanto a particulares como al personal de limpieza de las municipales. Unos 75.248 votos se pronunciaron a favor de la necesaria revisión parcial de la ordenanza que regula el uso de estos aparatos. La participación en las urnas sobre este tema fue del 52,8%.

Suiza en la cita de este domingo en las urnas votó dos temas a nivel federal y múltiples temas a escala cantonal y municipal.

>>> Si quiere saber más detalles sobre este peculiar voto local en Suiza, este es nuestro artículo previo al voto de este domingo:

Mostrar más
maquinaria

Mostrar más

Democracia suiza

Un «ruidoso» voto de la democracia directa en Suiza

Este contenido fue publicado en El 28 de septiembre, Zúrich vota normas sobre el uso de los sopladores a motor de hojas caídas. Asunto de una ciudad en paz y con el privilegio de la tecnología.

leer más Un «ruidoso» voto de la democracia directa en Suiza

Suiza es el paraíso de los derechos ciudadanos a través de la democracia directa, y este voto de hoy sin duda se suma a la larga lista de temas peculiares que han sido analizados por el voto ciudadano.

>>> En este artículo, una selección de algunos ejemplos singulares:

Mostrar más
votaciones

Mostrar más

Quinta Suiza

Las siete votaciones más extravagantes de la historia de Suiza

Este contenido fue publicado en La gran mayoría de las votaciones populares del mundo se celebran en Suiza. No es de extrañar, por tanto, que entre ellas surjan propuestas de lo más peculiares.

leer más Las siete votaciones más extravagantes de la historia de Suiza

Adaptado por Patricia Islas

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
28 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notado algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
25 Me gusta
23 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

Actualidad

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR