Zúrich prohíbe el uso de sopladores de hojas secas, por el ruido que provocan

La ciudadanía activa en Zúrich se muestra en contra del ruido que provocan los sopladores de hojas. Ha prohibido estas máquinas a gasolina con una mayoría del 61,7% de los votos.

En un país tranquilo como Suiza, en el que la sociedad puede permitirse este tipo de maquinaria que apoya el trabajo de limpieza de hojas secas en la vía pública, hoy se ha aceptado la prohibición del uso de estos aparatos cuyo motor se alimenta de gasolina.

También hay una nueva restricción para los modelos que funcionan con pilas. Sólo podrán utilizarse de octubre a diciembre. Su uso en otros meses sólo está permitido en casos excepcionales, por ejemplo para la limpieza de las calles tras un desfile.

Estas nuevas restricciones se aplican tanto a particulares como al personal de limpieza de las municipales. Unos 75.248 votos se pronunciaron a favor de la necesaria revisión parcial de la ordenanza que regula el uso de estos aparatos. La participación en las urnas sobre este tema fue del 52,8%.

Suiza en la cita de este domingo en las urnas votó dos temas a nivel federal y múltiples temas a escala cantonal y municipal.

Suiza es el paraíso de los derechos ciudadanos a través de la democracia directa, y este voto de hoy sin duda se suma a la larga lista de temas peculiares que han sido analizados por el voto ciudadano.

