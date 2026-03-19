¿Afecta la democracia directa a la economía?
En un contexto de debilitamiento de las normas comerciales globales, los países buscan reforzar sus exportaciones y diversificar acuerdos, pero Suiza enfrenta un desafío único: el poder de las urnas.
Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.
Como miembro de la rúbrica «Democracia», me interesa la relación dinámica entre la ciudadanía y sus instituciones en Suiza y en el extranjero. Nacido en Irlanda, tengo una Licenciatura en Estudios Europeos y una Maestría en Relaciones Internacionales. Trabajo en SWI swissinfo.ch desde 2017.
En un contexto de debilitamiento de las normas comerciales globales, los países buscan reforzar sus exportaciones y diversificar acuerdos, pero Suiza enfrenta un desafío único: el poder de las urnas.
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