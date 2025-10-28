Berna pone en marcha una consulta sobre el derecho al voto de la población extranjera

En el cantón de Berna, las personas extranjeras carecen de derecho a voto en materia cantonal o comunal. Keystone-SDA

El gobierno cantonal de Berna ha iniciado un proceso de consulta sobre la posible introducción de derechos de voto opcionales para las personas residentes extranjeras a nivel municipal.

Los municipios que deseen acogerse a esta opción deberán modificar la legislación correspondiente, anunció el gobierno cantonal el lunes.

Esta medida está en línea con la moción titulada ‘Autonomía comunal para los derechos políticos‘, aprobada por el parlamento cantonal de Berna con 77 votos a favor y 73 en contra en septiembre de 2024. En dicha moción, el parlamento instruyó al gobierno a elaborar las bases legales que permitan a los municipios decidir si desean ampliar los derechos de voto a las personas residentes extranjeras.

De este modo, los municipios podrían otorgar el derecho a voto a las personas residentes extranjeras que hayan cumplido 18 años, cuenten con un permiso de residencia permanente y hayan vivido de manera continua al menos diez años en Suiza, al menos cinco años en el cantón de Berna y al menos tres meses en el municipio correspondiente.

Actualmente, las personas extranjeras en el cantón de Berna no tienen derecho a votar en asuntos cantonales ni comunales. En los cantones de Friburgo, Neuchâtel, Vaud y Jura, la población extranjera sí puede ejercer el voto a nivel municipal, siempre que cumplan ciertas condiciones, como un período mínimo de residencia.

El periodo de consulta se extenderá hasta el 27 de enero de 2026.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

