Democracia frente a autocracia:la ciudadanía suiza valora su sistema político

Votantes de Lausana introducen sus papeletas en el buzón en el último momento para las votaciones del 8 de marzo de 2026. Keystone / Jean-Christophe Bott

En medio de tensiones geopolíticas, la población suiza mantiene un apoyo firme a la democracia. Un estudio muestra que la sociedad helvética valora ampliamente su sistema político. Sin embargo, también hay críticas de votantes del partido conservador Unión Democrática de Centro (UDC).

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Contexto: En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, la población suiza mantiene un respaldo sólido a la democracia. Aunque en varios países se observan tendencias hacia regímenes más autocráticos, la relación de la ciudadanía suiza con su sistema político se mantiene estable. Más del 90% de las personas con derecho a voto encuestadas desea vivir en una democracia. Así lo revela un estudio encargado por la Sociedad Suiza de Utilidad Pública (SGG)Enlace externo.

Importancia: El apoyo a la democracia se mantiene alto en todos los grupos de edad y en ambos sexos. La mayor adhesión se observa entre las personas mayores de 65 años. En cambio, los adultos jóvenes de entre 25 y 34 años muestran un respaldo algo menos rotundo al sistema democrático. Por afinidad política, las personas simpatizantes de los Verdes Liberales son las más favorables a la democracia: alrededor del 96% la consideran «bastante o muy importante».

Satisfacción: Para la mayoría de las personas encuestadas, la democracia en Suiza funciona bien. Sin embargo, quienes votan a la UDC (partido conservador) se muestran algo más críticos. Más de un tercio declara estar «poco» o «nada satisfecho» con el funcionamiento de la democracia en el país. También los simpatizantes de los partidos de izquierda expresan con mayor frecuencia insatisfacción que los votantes del PLR (Partido Liberal Radical), del Centro o de los Verdes Liberales. La satisfacción es menor entre quienes ejercen poco sus derechos democráticos, es decir, quienes apenas participan en elecciones o votaciones.

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Para Marc Bühlmann, director de Année Politique Suisse, la abstención puede incluso ser una señal positiva. «Los ciudadanos muy satisfechos no participan porque confían en que muchas cosas se deciden de acuerdo con sus intereses». Otras personas que se abstienen, en cambio, podrían estar decepcionadas y considerar que su voto no tiene impacto.

Un cuarto de las personas encuestadas expresa «dificultades con la democracia»

Importancia del sistema: Resulta llamativo que una mayoría de los ciudadanos que no participan activamente en la vida política atribuya, aun así, una gran importancia a las votaciones y elecciones. Eso no le sorprende a Marc Bühlmann: según él, la ciudadanía valora las herramientas democráticas, como muestra el estudio de la SGG. Por ello, no necesariamente participan si están satisfechos con los resultados, pero mantienen la posibilidad de intervenir cuando lo desean.

Fatiga democrática: Más del 75% de las personas encuestadas no tiene problemas con el sistema político suizo. Sin embargo, alrededor de una cuarta parte declara tener cierta dificultad con la democracia. Según la investigación, los votantes de la UDC son los que presentan el nivel más alto de «fatiga democrática avanzada», con algo más del 14%. Entre los simpatizantes del PLR y de los Verdes, esta cifra también supera el 10%.

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Conclusión: Para el politólogo Marc Bühlmann, de la Universidad de Berna, la democracia en Suiza no está en absoluto en peligro. La probabilidad de que alguien quiera abolir este sistema en el país es prácticamente nula. Considera normales y saludables las voces críticas: la sociedad debe ser crítica y expresar sus opiniones. Sin embargo, la gran mayoría del estudio considera que votar merece la pena y que es importante vivir en una democracia.

Texto adaptado del alemán por Carla Wolff.

>> En parte gracias a la democracia suiza, la confianza social en Suiza es relativamente alta. Más información al respecto aquí:

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