¿Es realmente una democracia? Entre etiquetas y percepciones
Puede parecer fácil determinar si un país es democrático o no. ¿Hay elecciones? ¿Se respetan sus resultados? ¿Existen tribunales independientes que garanticen juicios justos e imparciales? ¿Se puede hablar libremente sin miedo?
Sin embargo, en la práctica no está tan claro lo que es una democracia. Algunos países celebran elecciones, pero ajustan el sistema electoral de forma que la competencia no sea realmente justa. Otros garantizan en su Constitución la libertad de expresión, de prensa o de protesta, pero no siempre lo cumplen en la realidad.
Entonces surge una pregunta: si un país cuenta con todas las instituciones propias de una democracia, pero sus ciudadanos no sienten que esta funcione, ¿qué tipo de sistema es?
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