¿Es realmente una democracia? Entre etiquetas y percepciones

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia. Domhnall O'Sullivan Como miembro de la rúbrica «Democracia», me interesa la relación dinámica entre la ciudadanía y sus instituciones en Suiza y en el extranjero. Nacido en Irlanda, tengo una Licenciatura en Estudios Europeos y una Maestría en Relaciones Internacionales. Trabajo en SWI swissinfo.ch desde 2017.

Puede parecer fácil determinar si un país es democrático o no. ¿Hay elecciones? ¿Se respetan sus resultados? ¿Existen tribunales independientes que garanticen juicios justos e imparciales? ¿Se puede hablar libremente sin miedo?

Sin embargo, en la práctica no está tan claro lo que es una democracia. Algunos países celebran elecciones, pero ajustan el sistema electoral de forma que la competencia no sea realmente justa. Otros garantizan en su Constitución la libertad de expresión, de prensa o de protesta, pero no siempre lo cumplen en la realidad.

Entonces surge una pregunta: si un país cuenta con todas las instituciones propias de una democracia, pero sus ciudadanos no sienten que esta funcione, ¿qué tipo de sistema es?

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