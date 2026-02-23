Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.
Cubro -como periodista- la evolución de la democracia allí donde la perspectiva suiza resulta relevante. Soy suizo y siempre me ha fascinado cómo las discusiones públicas moldean la sociedad.
Votaciones populares se celebran en democracias y también en regímenes autoritarios. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Son justas las votaciones populares en Suiza?
