En los primeros libros de este personaje se puede ver a Globi fumando un cigarrillo o bebiendo un vaso de vino, que ciertamente no recibió aplausos de los maestros en la década de 1940. En los años 70, Globi fue acusado de racismo y paternalismo. Con el paso del tiempo, Globi ha aprendido la lección sin perder por completo su carácter de bribón.

"El libro no solo está dirigido a los niños, sino también a sus padres", explica Zürrer.

"No basta con aprender la democracia en los libros", recuerda Zürrer. "La democracia debe ser vivida todos los días. Para participar en los procesos democráticos hay que conocer la democracia y entender sus reglas".

La aventura comienza con Guillermo Tell, la figura heroica de la fundación de Suiza como país.

"Globi es una especie de embajador de la democracia. Construye un puente entre los niños y los conceptos abstractos", dice Moria Zürrer, de la Nueva Sociedad Helvética ( Nouvelle Société HelvétiqueEnlace externo ), que encargó la realización del libro. Esta última es una organización no partidista fundada a principios de la Primera Guerra Mundial como respuesta a las disputas de la época y en defensa de la independencia nacional en medio de un entorno hostil en Europa.

"Pero Globi aún no se había embarcado en la mayor aventura: la de la democracia", comentó Dominique de Buman, presidente del Consejo Nacional, la cámara baja de la Asamblea Federal, durante la presentación del libro en el Palacio Federal en Berna. "Es la política la que decide las relaciones de Suiza con China, o cómo se castiga a los ladrones de los lingotes de oro del Banco Nacional Suizo." Asuntos que han sido incluidos en las nuevas aventuras de Globi.

Un ave azul explica la democracia a los niños Luca Beti 21 de septiembre de 2018 - 11:00 Fórmula mágica, separación de poderes, Constitución Federal: todas estas son palabras que disuaden inmediatamente a los niños porque parecen estar hechas solo para adultos. Un libro intenta explicar a los niños cómo funciona la democracia en Suiza. El autor lo hace con una figura que es muy popular en la Suiza germanófona - Globi. Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma de swissinfo.ch para la democracia directa. Es difícil explicar el sistema político suizo a los niños. Cualquiera que lo haya probado antes probablemente solo vio miradas reflejando incomprensión en las caras de los pequeños. ¿Cómo conseguir que los pequeños se interesen por la política? "Contándoles una historia y llevándolos a un viaje por Suiza con una figura infantil conocida y popular", explica Marc Zollinger, autor del libro ‘Globi y la democracia'. Globi, embajador de la democracia Globi, mitad ser humano y mitad loro, fue concebido hace más que 80 años como una figura publicitaria para la cadena de tiendas Globus. Pero el ave azul pronto conquistó los corazones de los niños suizos a través de dibujos animados donde el personaje es la figura principal. Y todavía hoy en día es una imagen que los niños miran con cariño. Globi, con el pico amarillo, la boina en la cabeza y los pantalones a cuadros ha llevado a muchas generaciones de chicos suizos a China, a los Alpes, a Venecia, a la televisión o al zoológico. Acompañado por Helvetia, una figura femenina que simboliza a Suiza, Globi visita lugares y personas importantes para el desarrollo de la democracia suiza en este libro. La aventura comienza en la pradera del Rütli, donde se dice que se gestó la alianza para crear lo que hoy es Suiza. Globi hace mil preguntas y tiene curiosidad, al igual que los niños. Helvetia tiene la tarea de responderle de una manera comprensible. Los niños se reconocen en Globi y pueden identificarse con él porque es un poco como ellos: simpático y divertido. Y así enseña a los niños cómo funcionan las instituciones suizas. Del libro a la vida cotidiana 'Globi y la democracia' forma parte de la serie 'El conocimiento a través de Globi'. Esta colección pretende acercar a los niños a temas que son bastante complicados y difíciles de entender, como la química, el espacio y el tiempo o la energía. Aunque se trata de temas "serios", Globi sigue siendo la figura burlesca que es. En un momento dado del libro sobre la democracia, por ejemplo, exige que se incluyan en la constitución federal los siguientes derechos: tener una mascota de su elección, reunirse con amigos una vez a la semana para comer pastel o disfrutar de piscinas al aire libre. Sí, Globi, en su libro, desea modificar la Constitución Federal. "¿Tiene que ser un texto importante?", pregunta el pájaro azul. "Por supuesto que sí", responde Helvetia, "La constitución regula la coexistencia en Suiza. Da seguridad, garantiza la libertad y procura la justicia". "El verdadero viaje comienza ahora", dice el autor del libro, Marc Zollinger. "Serán los niños y jóvenes los que nos dirán si nuestra historia ha sido capaz de explicarles el funcionamiento de la democracia suiza". Globi Globi es una criatura divertida que nació de un huevo en el Sahara en 1932. Los creadores de esta figura, muy popular en la Suiza germanófona pero prácticamente desconocida en otras partes del país, son Ignatius Karl Schiele, director de publicidad de la cadena de tiendas Globus, y el ilustrador Robert Lips. Juntos han dado forma al inconfundible personaje, mitad humano y mitad loro, con la boina en la cabeza y el pantalón a cuadros, que se ha convertido en el protagonista de innumerables aventuras a lo largo de los años. Algunos de los libros de Globi han sido traducidos del alemán al inglés y al francés. Globi y la democracia' solo está disponible actualmente en alemán, pero los autores tienen la intención de traducirlo a los otros tres idiomas nacionales.