Las apariencias engañan: la democracia avanza Bruno Kaufmann, Estrasburgo 01 de diciembre de 2017 - 11:00 Erdogan, Hungría, populismo y elecciones influenciadas. Algunos acontecimientos políticos en los últimos tiempos dan la impresión de un retroceso de la democracia en el mundo. Sin embargo, varios estudios internacionales demuestran que ocurre lo contrario. Es más, la mayoría de las personas reclaman incluso más democracia. Cada año, Estrasburgo se convierte en la meca mundial de la democracia durante el mes de noviembre. En la ciudad francesa, que tiene 270 000 habitantes y es sede del Consejo de Europa, se celebra una de las conferencias más importantes sobre el tema: el Foro Mundial de la Democracia (WFD), que reúne a más de 1 000 expertos de más de 100 países. Este año, los debates del WFD se centran en las debilidades de la democracia. “Los populistas de varios frentes políticos amenazan nuestras sociedades liberales y pluralistas”, declaró el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjörn Jagland, al inaugurar el Foro. Tanto él como otros participantes advierten contra un “retroceso de la democracia”, en alusión a la evolución que han vivido países como Turquía y Hungría, pero también Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Tan mal va la democracia? ¿El interés de la gente por las condiciones democráticas está realmente disminuyendo? Tres estudios sin precedentes, cuyos autores son investigadores e instituciones de renombre, demuestran todo lo contrario: la democracia goza de fortaleza y de un enorme respaldo a escala global. “Hay pocas razones para ser pesimistas”, subrayó el exprimer ministro belga Yves Leterme, director del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) desde 2014. Suiza es uno de los 30 países miembros de esta organización intergubernamental. Leterme presentó en Estrasburgo la primera edición del ‘Global State of Democracy’. El nuevo anuario indica que en 1975 solo el 30% de la población mundial (en 46 países) vivía en una democracia frente al 68% (138 países) en 2016. De Túnez a Tailandia Incluso más completos son los datos del proyecto ‘Varieties of Democracy’ (V-Dem) que analiza casi 180 países. En total, más de cien expertos han recopilado 18 millones de datos sobre 52 aspectos diferentes de la democracia. Entre ellos figuran la utilización de herramientas de democracia directa y la participación de la ciudadanía en la vida política. El primer anuario de V-Dem muestra dónde la democracia ha avanzado más últimamente (Túnez, Sri Lanka, Burkina Faso, Georgia, Guayana) y dónde más ha retrocedido (Tailandia, Polonia, Turquía, Brasil, Maldivas). “No podemos hablar de un retroceso global de la democracia”, sostiene el director de V-De, Staffann Lindberg. Todo lo contrario, muchas personas quieren más democracia, según otro extenso estudio sobre el tema. Se trata de la investigación del instituto estadounidense ‘PEW Research Center’ que analiza las actitudes hacia la democracia en 38 países del mundo, entre los que no se encuentra Suiza. Y los resultados son prometedores. “En todos los lugares, el gobierno representativo y la participación democrática gozan de enorme apoyo”, destaca el director del estudio Richard Wike. Concretamente, el 78% de las personas encuestadas en 38 países defienden la democracia representativa y el 66% son partidarios de la democracia directa. Sin embargo, el estudio demoscópico refleja que muchas personas también valoran positivamente sistemas no democráticos (gobiernos tecnocráticos, con un líder autoritario o militar al frente). Del total de personas encuestadas el 23% se declaran demócratas convencidos. El 47% se dicen fundamentalmente favorables a la democracia, pero ven ciertas ventajas en sistemas que son no democráticos. Y el 13% se sienten mejor en un país donde no hay democracia.