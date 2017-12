Derechos de autor

Y los suizos crearon su sistema de pensiones Renat Kuenzi 06 de julio de 2017 - 09:00 Este jueves se cumplen 70 años de una de las votaciones más importantes de la historia de la democracia helvética: El 6 de julio de 1947, los suizos aceptaron de manera contundente la Ley sobre el AVS. Figura insigne de la política social del país, el seguro de vejez y sobrevivencia enfrenta ahora grandes desafíos. Seis meses después del veredicto popular (80% del sí, 80% de participación), el cartero llamaba a los hogares de los nuevos pensionistas, sacaba su enorme cartera y alineaba billetes y monedas. Entre 40 y 125 francos por mes para esa nueva categoría de personas: los jubilados AVS (*). Dese e1 1º de enero de 1948, cualquier persona que llega a los 65 años, y que, por lo tanto, ha trabajado ya lo suficiente, recibe una parte de su antiguo salario, en forma de pensión. El AVS se financia a partes iguales por un impuesto sobre los salarios y las contribuciones de los empleadores, a tasa fija. Más gana el trabajador, más aporta, al igual que su empleador. El nacimiento de la AVS se produjo no exactamente en un momento dorado para la democracia, en plena Segunda Guerra Mundial. El Gobierno concentraba amplios poderes y promovía o derogaba leyes por decreto. El Parlamento estaba muy al margen, el pueblo lo estaba completamente. Eso no impidió el registro del AVS como una etapa crucial en la política suiza. Pero en los últimos años, las perspectivas se han ensombrecido. Sin reformas de fondo, el sistema de pensiones está en riesgo de colapso. Y ello, en virtud de la evolución de la pirámide de edades: mientras que el número de jubilados aumenta, el de contribuyentes activos disminuye. Un primer paso hacia la consolidación a medio plazo del AVS será decidido el 24 de septiembre próximo. La ciudadanía se pronunciará en las urnas sobre el paquete de reformas de la llamada Previsión vejez 2020. Una de las medidas contempladas es el aumento en la edad de jubilación para las mujeres (a los 65 años en lugar de los 64 actuales). Aun cuando ese domingo quedará cerrado un ciclo de 70 años, y la votación se antoja reñida, ni los partidarios ni los adversarios de la reforma esperan alcanzar ese 80% de los votos de hace siete décadas. (*) En algunos cantones suizos existían seguros obligatorios de vejez antes de de 1947: Glarus (desde 1916), Appenzell Rodas Exteriores (1925) y Basilea-Ciudad (1932). Neuchâtel (1898) y Vaud (1907) tenían seguros voluntarios de pensiones.