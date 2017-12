Derechos de autor

¿Suiza dejará de ser el último de la lista? Renat Kuenzi 04 de agosto de 2017 - 17:00 En materia de permiso de paternidad, Suiza es un país en desarrollo. Carece de base legal que garantice ese derecho a los padres. Ahora una iniciativa popular pide que se concedan 20 días a los hombres que son papás. No es mucho, en comparación internacional. Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma sobre democracia directa de swissinfo.ch La baja por paternidad en los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es en promedio de dos meses, según se desprende de una clasificación de 2015. Incluso con las cuatro semanas que propone la iniciativa popular –entregada el pasado mes de julio con las firmas de apoyo necesarias en la Cancillería Federal en Berna– Suiza se sitúa muy por debajo de la media de la OCDE. Es más, hoy por hoy es el último país de la lista. De aquí a que la población suiza vote sobre la baja por paternidad pasarán tres o cuatro años. Sobre las probabilidades de éxito que tiene la iniciativa de superar el veredicto de las urnas solo se puede especular. En un sondeo representativo que se llevó a cabo en 2015 por encargo de los promotores de la iniciativa, el 81% de las personas encuestadas se manifestó a favor de un permiso por paternidad pagado. Ahora bien, si recordamos lo que costó conseguir el permiso por maternidad pagado, sería casi un milagro que el de los padres fuera aceptado al primer intento. El principio del seguro de maternidad fue inscrito en 1945 en la Constitución suiza, pero la lucha por ponerlo en práctica duró casi 70 años. En 2004, finalmente, la población suiza aprobó la introducción de la indemnización por la pérdida de ingresos por maternidad. La medida legislativa entró en vigor el 1 de julio del año siguiente: desde entonces, las madres que trabajan fuera de casa tienen derecho a 14 semanas de permiso después de dar a luz y durante este periodo perciben el 80% de su salario. Con las cuatro semanas de permiso para los padres que solicita la iniciativa, los progenitores sumarían juntos 18 semanas.