Anja Wyden Guelpa es una de las más activas e innovadoras voces de Suiza para impulsar la participación democrática. ¿Quién es esta mujer de 45 años que puso su corazón y su alma para mostrar a los niños que la política también les afecta?

Anja Wyden Guelpa terminó su tarea como canciller de Estado del Cantón de Ginebra en abril. Antes de hacerlo, conversó con swissinfo.ch:

Anja Wyden Guelpa

Nació en 1973 en el Valais. Estudió Ciencias Políticas en Tubinga (Alemania) y en Ginebra (Suiza) hizo la maestría en Administración Pública. Fue jefa de proyectos en la Secretaría de estado de Economía (SECO) y trabajó después como consejera en la empresa IBM. Pertenece al Partido Socialista, fue electa en 2009 como la primera mujer al frente de la Cancillería del Cantón de Ginebra. Tras dos periodos administrativos en esa función, concluyó su tarea en abril de 2018. Su nueva función será de nuevo como jefa de proyectos en la SECO. Fin del recuadro

En 2009, Anja Wyden Guelpa se convirtió en la primera mujer al frente de la Cancillería del Cantón de Ginebra. Nacida en el Valais hace 36 años, ella no corresponde al típico perfil de sus funciones, relacionadas sobre todo con protocolos y organización de reuniones entre los responsables del gobierno colegiado cantonal.

Pero esa fue una parte de sus tareas. Quiso hablar con la gente, no de arriba hacia abajo sino frente a frente. En especial se preocupa por la comunicación con los más jóvenes.

Su meta: mostrarles que lo que pasa a su alrededor, en su barrio, en la ciudad, en el cantón y en todo el país, les afecta.

Actuar y no solo lamentarse

La realidad es diferente: el 70% de los suizos entre 18 y 25 años no votan. Pero no porque no tengan ni idea de los temas, sino porque no se sienten dirigidos y, por lo tanto, no se ven afectados, considera Guelpa.

Aquí es donde ella entró en escena para acercar a la gente a las instituciones estatales. Para llegar a los ciudadanos, abrió las puertas de la casa gubernamental ginebrina, sede del Gobierno y el Parlamento.



De este modo, el salón del Parlamento ginebrino se conviertió en el escenario del programa Instituciones 3DEnlace externo para clases de escuela básica. En las butacas de los legisladores ginebrinos, niños de diez años han preparado leyes especialmente para ellos, que luego debatieron y votaron.

Otros proyectos que se han llevado a cabo en Ginebra: La Semana de la DemocraciaEnlace externo o CinéCivicEnlace externo.



Pero, ¿de dónde viene este compromiso de Wyden Guelpa? ¿Hay algún suceso clave que de alguna manera le abrió los ojos?

Sí, ocurrió el 7 de diciembre de 1983, día en que la mayoría de derecha en el Parlamento de Suiza impidió que la socialista Lilian Uchtenhagen se convirtiera en la primera mujer elegida para el Ejecutivo del país. En su lugar, su compañero de partido, Otto Stich, fue nombrado miembro del Consejo Federal.



Enfoque en el "yo político" de los ciudadanos

Wyden Guelpa siempre se ha preocupado por que los ciudadanos se activen y hagan uso de su capacidad para participar en los procesos democráticos como ciudadanos responsables, es decir, seguros de sí mismos e informados. Se trata de algo más que de votos y elecciones.

Luego de esos nueve emocionantes años como "ministra de educación cívica práctica de Ginebra", como podría llamarse, ¿qué es lo que la hizo particularmente feliz? ¿Y qué fue lo que más le pesó en esta función?



Anja Wyden Guelpa se enfrentará a nuevos retos profesionales. Y no hay que ser un profeta para decir que seguramente responderá con ahínco a sus futuras actividades.



Este artículo forma parte de #DearDemocracyEnlace externo, plataforma de la democracia directa de swissinfo.ch. Fin del recuadro



Traducido del alemán por Patricia Islas

