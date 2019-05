La medida afecta a los ciudadanos suizos expatriados de los cantones de Basilea-Ciudad, Friburgo, Neuchâtel y Turgovia. Por otra parte, el sistema de voto electrónico desarrollado y utilizado por el cantón de Ginebra no se ve afectado, lo que significa que los seis cantones que lo utilizan Argovia, Berna, Ginebra, Lucerna, San Gall y Vaud, han sido autorizados a utilizarlo en las votaciones del 19 de mayo.

Desautorizan sistema de voto electrónico de Correos 29 de marzo de 2019 - 15:28 La Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) ha manifestado este viernes su consternación por la decisión de los correos suizos (La Poste) de abandonar su sistema de voto electrónico para el escrutinio del 19 de mayo. “Esto supone un nuevo golpe para el voto electrónico y, por lo tanto, para la accesibilidad de la Quinta Suiza a su derecho democrático”, enfatiza la organización en un comunicado. La Cancillería Federal y La Poste anunciaron horas antes que el sistema de voto electrónico operado por los correos suizos no estará disponible para las votaciones del 19 de mayo como consecuencia de los “errores críticos” encontrados durante una prueba de intrusión pública. La Cancillería Federal informó que revisaría los procedimientos de concesión de licencias y certificación de los sistemas de voto electrónico y añadió que no tenía indicios de que esas deficiencias hubieran dado lugar a manipulaciones en votaciones anteriores. La medida afecta a los ciudadanos suizos expatriados de los cantones de Basilea-Ciudad, Friburgo, Neuchâtel y Turgovia. Por otra parte, el sistema de voto electrónico desarrollado y utilizado por el cantón de Ginebra no se ve afectado, lo que significa que los seis cantones que lo utilizan Argovia, Berna, Ginebra, Lucerna, San Gall y Vaud, han sido autorizados a utilizarlo en las votaciones del 19 de mayo. En su comunicado, la OSE subraya que siempre ha apoyado la introducción del voto electrónico para los suizos residentes en el extranjero, “ya que es la única manera de que nuestros ciudadanos expatriados puedan participar en las elecciones y votaciones”. Agrega que, sin embargo, siempre ha especificado que debe garantizarse la seguridad del sistema y que confía en la Cancillería Federal, responsable de la gestión de este proyecto. La OSE puntualiza que, como organización de defensa de los intereses de la denominada Quinta Suiza, tiene derecho a exigir “que nuestros ciudadanos en el extranjero puedan ejercer sus derechos políticos. El hecho de que a menudo se les impida hacerlo en la práctica crea una discriminación de facto contra los suizos desde dentro”. En una democracia semidirecta, subraya, es esencial que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos.