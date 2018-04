«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

R.P.: Un papel importante. La democracia directa transmite a la gente la sensación de que tiene la capacidad para cambiar la política. Los ciudadanos se percatan de que con su voto pueden impulsar grandes cambios. La democracia directa hace que el pueblo y sus representantes no tengan más remedio que acercarse.

La democracia directa no es una exclusividad suiza. El simposio ' Political culture and active citizenship' que tuvo lugar del 9 al 11 de marzo en WuppertalEnlace externo se centró en cómo funciona la democracia directa en diferentes países del mundo.

Y para evitarlo se recurrió al referéndum, gracias al cual los afectados no solo pudieron pronunciarse sobre la nueva ley, sino que el resultado de la votación fue vinculante. Creo que esto fue absolutamente crucial para la evolución política y el procesamiento colectivo del pasado. Este referéndum fue aprobado por la ciudadanía en 1989.

R.P.: Un significado muy importante. En 1986, el Parlamento aprobó una ley de amnistía que desató mucha polémica. De acuerdo con la nueva ley, el ejército, la policía, entre otros, que habían cometido graves crímenes durante la dictadura, no hubieran podido ser perseguidos penalmente.

R.P.: Son asociaciones, sindicatos, pero también partidos. Ahora bien, es importante entender que los partidos no lanzan iniciativas por motu proprio, sino porque sus bases lo exigen. Cuando un partido lanza una iniciativa, esta debe entenderse como una iniciativa ciudadana que viene ‘de abajo’.

R.P.: Los partidos utilizan la democracia directa en sus programas electorales, pero no lo hacen con fines estratégicos. Esta contradicción no se da en Uruguay.

La democracia directa de Uruguay se inscribe en la evolución constitucional que se produjo en toda la región y está inspirada en el “modelo suizo”. Pero no solamente en materia de democracia directa, sino también en lo que se refiere al sistema de gobierno. En diferentes periodos hubo los denominados “colegiados”, que adoptaron un sistema de gobierno formado por varios partidos, un gobierno colegiado.

Uruguay, una democracia directa inspirada en Suiza Sandro Lüscher, Wuppertal 25 de marzo de 2018 - 11:00 En ningún país de América Latina se celebran tantas votaciones populares con carácter vinculante como en Uruguay. De ahí que este país está considerado como la ‘Suiza’ latinoamericana en materia de democracia directa. El politólogo Rafael Piñeiro explica cómo surgió este pequeño milagro democrático. Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma de swissinfo.ch para la democracia directa que recoge aportaciones de la redacción y de autores externos. Sus opiniones no necesariamente coinciden con las de swissinfo.ch. La entrevista con el profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica del Uruguay (Montevideo), Rafael Piñeiro, se realizó durante un congreso sobre democracia celebrado en la ciudad alemana de Wuppertal. swissinfo.ch: La democracia directa tiene una larga tradición en Uruguay. ¿Cómo surge? ¿Se enmarca en un contexto de democratización en América Latina? Rafael Piñeiro: Uruguay fue el primer país latinoamericano con una democracia directa. La iniciativa popular [para votar un proyecto de reforma constitucional] se introdujo en la Constitución en 1934. Y el referéndum facultativo [contra una ley aprobada por el Parlamento], en 1967. La democracia directa de Uruguay se inscribe en la evolución constitucional que se produjo en toda la región y está inspirada en el “modelo suizo”. Pero no solamente en materia de democracia directa, sino también en lo que se refiere al sistema de gobierno. En diferentes periodos hubo los denominados “colegiados”, que adoptaron un sistema de gobierno formado por varios partidos, un gobierno colegiado. José Batlle y Ordóñez, el que fuera presidente de Uruguay de 1903 a 1907, viajó en varias ocasiones a Suiza y quedó profundamente impresionado con el sistema helvético. Regresó con esas ideas a Uruguay y desencadenó un debate constitucional del que luego resultó la democracia directa. swissinfo.ch: ¿Qué efectos tiene la democracia directa sobre el sistema y la cultura política de Uruguay? Rafael Piñeiro Rodríguez, de 41 años, es profesor de la Universidad Católica del Uruguay, en Montevideo, y miembro de la junta directiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Sus investigaciones se centran en la evolución de la democracia en América Latina y en las diferentes formas del activismo ciudadano. R.P.: La democracia directa conduce a una sincronización de la voluntad de los partidos y la de sus votantes. Si los políticos se alejan demasiado de la voluntad de sus votantes, corren el riesgo de que estos recurran a un referéndum para frenarlos. swissinfo.ch: En Suiza, los promotores de las iniciativas populares suelen ser a menudo partidos o actores próximos a un partido. La idea original de las iniciativas, sin embargo, es incluir las minorías políticas. ¿Esta contradicción se da también en Uruguay? R.P.: Los partidos utilizan la democracia directa en sus programas electorales, pero no lo hacen con fines estratégicos. Esta contradicción no se da en Uruguay. swissinfo.ch: ¿Quiénes son los autores de las iniciativas populares en Uruguay? R.P.: Son asociaciones, sindicatos, pero también partidos. Ahora bien, es importante entender que los partidos no lanzan iniciativas por motu proprio, sino porque sus bases lo exigen. Cuando un partido lanza una iniciativa, esta debe entenderse como una iniciativa ciudadana que viene ‘de abajo’. "Si los políticos se alejan demasiado de la voluntad de sus votantes, corren el riesgo de que estos recurran a un referéndum para frenarlos" swissinfo.ch: El año 1985 marcó el fin de la dictadura y puso fin a uno de los capítulos más sombríos de la historia reciente de Uruguay. ¿Qué significado tuvo la democracia directa en este contexto? R.P.: Un significado muy importante. En 1986, el Parlamento aprobó una ley de amnistía que desató mucha polémica. De acuerdo con la nueva ley, el ejército, la policía, entre otros, que habían cometido graves crímenes durante la dictadura, no hubieran podido ser perseguidos penalmente. Y para evitarlo se recurrió al referéndum, gracias al cual los afectados no solo pudieron pronunciarse sobre la nueva ley, sino que el resultado de la votación fue vinculante. Creo que esto fue absolutamente crucial para la evolución política y el procesamiento colectivo del pasado. Este referéndum fue aprobado por la ciudadanía en 1989. swissinfo.ch: Veinte años después, en 2005, cambiaron las mayorías políticas. El Frente Amplio, una coalición de izquierda de la que es miembro el actual presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas, se convirtió en el primer partido. El Frente Amplio tuvo un papel importante en el movimiento de participación ciudadana y utilizó activamente los instrumentos de democracia directa. ¿El cambio de gobierno ha cambiado la actitud del partido hacia la democracia directa? La democracia directa no es una exclusividad suiza. El simposio 'Political culture and active citizenship' que tuvo lugar del 9 al 11 de marzo en Wuppertal se centró en cómo funciona la democracia directa en diferentes países del mundo. R.P.: Sí, muchas cosas han cambiado desde entonces. Antes de 2005, el Frente Amplio estaba en la oposición y utilizaba los derechos populares asiduamente. Al llegar al poder, los siguió utilizando, pero solamente para asuntos que carecían de una mayoría favorable en el Parlamento. Por ejemplo, una reforma de la Constitución para que los uruguayos residentes en el extranjero pudieran participar en las elecciones y votaciones. Pero el referéndum fracasó. Los partidos hoy en la oposición son conservadores y utilizan bastante menos los derechos populares. swissinfo.ch: ¿En qué podría mejorarse el sistema actual? R.P.: En mi opinión, los obstáculos para lanzar una iniciativa popular son demasiado altos. Se necesitan 600 000 firmas del censo electoral que suma cerca de 2 300 000 votantes. Esto significa que se necesita que uno de cada cuatro ciudadanos con derecho a voto firme la propuesta. Sería más razonable que fuera el 10% de los casi 2,5 millones de ciudadanos. swissinfo.ch: ¿Qué papel tendrá la democracia directa en el futuro de Uruguay? R.P.: Un papel importante. La democracia directa transmite a la gente la sensación de que tiene la capacidad para cambiar la política. Los ciudadanos se percatan de que con su voto pueden impulsar grandes cambios. La democracia directa hace que el pueblo y sus representantes no tengan más remedio que acercarse. Democracia directa en Urugua Es un país modelo en América Latina. Desde 1917 se han celebrado 28 votaciones entre iniciativas populares, y referéndums obligatorios y facultativos. Una selección (a partir de 1970): 1971: reforma constitucional para permitir la reelección inmediata del presidente y vicepresidente de la República (no aprobada). 1994: votación para destinar el 27% del presupuesto nacional a la educación (no aprobado). 2003: Referéndum contra la privatización de ANCAP, empresa estatal encargada de explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional (aprobado) 2004: Plebiscito para estatalizar los servicios de agua potable (aprobado) 2009: Plebiscito para anular las leyes de impunidad que impedían el procesamiento de los responsables de la represión política durante la dictadura (no aprobada) 2014: Bajar la mayoría de edad penal a 16 años (no aprobado)