El Parlamento Juvenil Europeo sesiona en Suiza Renat Kuenzi 07 de octubre de 2016 - 09:08 Trescientos jóvenes de 36 países se reúnen en Suiza en la sesión 83 del Parlamento Juvenil Europeo, del 7 al 16 de octubre en Laax, Graubunden. El tema central es la sostenibilidad. Desde hace 20 años Suiza forma parte del Parlamento Juvenil Europeo (EJP, en sus siglas en inglés). La asociación, fundada en 1996, busca ofrecer una plataforma para el diálogo y para enlazar los intereses en la vida política de los jóvenes europeos. En el encuentro de Laax, en el que participan siete delegados de la sección suiza del EJP, se analizará el tema de “Jóvenes e innovadoras ideas para un futuro sustentable”. La sesión no solo debe abordar buenas ideas y proyectos sobre el buen uso de las fuentes naturales. También el objetivo es mantener la sostenibilidad del propio encuentro, indica Gioia Bomatter (21), que forma parte del grupo comunicación en esa organización. Sin olvidar que la meta primera de todos los miembros del EJP, incluida la sección suiza, es despertar el interés entre los jóvenes en la política. Un ejemplo de que esto funciona es el de la estudiante de Medicina Gioia Bomatter. "Como suiza, puede aprender a valorar de una nueva forma nuestro sistema político, y esto les ha ocurrido a otros de mis compañeros”. Uno de los puntos culminantes en Laax será la Asamblea Parlamentaria, que se celebrará púbicamente del 14 al 15 de octubre. Las resoluciones que se tomen, y que serán dirigidas a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, son sugerencias sin carácter vinculante. Pero justo en ese punto, los responsables de la UE en Bruselas deben comprender que en tiempos en los que se cuestiona cada vez más la democracia en Europa, los chicos comprometidos deben ser escuchados. EJP A través de asociaciones nacionales 40 países participan en el Parlamento Juvenil Europeo. En 2015, 35 000 jóvenes participaron en actividades del EJP. Una fundación, diversas instituciones de la UE, la OCDE y varios gobiernos financian parte de las actividades del EJP. Autor: @RenatKuenzi