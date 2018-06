El Protocolo de Estambul no es un tratado ni una convención sujetos a la firma o ratificación por parte de los Estados. Pero para que sea aplicado, debe ser aceptado por los Estados a través de una declaración del gobierno, una ley o un decreto.

Suiza no ha reconocido ese protocolo. Por lo tanto, es muy poco conocido por los médicos, abogados y las autoridades helvéticas que enfrentan denuncias de tortura.

El caso de Nekane Txapartegi empañó la reputación de Suiza, según la rama helvética de ACAT. Las autoridades suizas no reconocieron las denuncias de tortura de la activista vasca, aunque habían sido autenticadas mediante informes de expertos en conformidad con las directrices del Protocolo de Estambul.

“Será difícil convencer a las autoridades suizas”, comentó Sophie Kreutzberg de ACAT-SuizaEnlace externo . Sin embargo, agregó, “apoyarse en las investigaciones efectuadas bajo la égida del Protocolo de Estambul es una manera de documentarse científicamente sobre las torturas sufridas o no por un solicitante de asilo”.

