Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Votar y ser votados, aun con discapacidad Renat Kuenzi 25 de octubre de 2017 - 15:00 Las personas bajo tutela de las autoridades debido a alguna discapacidad pierden sus derechos políticos, pero la mayoría de los más de un millón de suizos con alguna discapacidad pueden votar y ser votados, aunque tienen todavía obtáculos para ejercer en plenitud estos derechos, afirman las organizaciones que defienden sus intereses. Este artículo forma parte de #DearDemocracy, plataforma de la democracia directa en swissinfo.ch. En Suiza, las autoridades cantonales de protección de menores y de adultos (APMA) deciden si las personas afectadas con alguna o varias discapacidades son puestas o no bajo su tutela general, lo que puede significar que los concernidos pierdan sus derechos de participación política. Tres textos de ley regulan la capacidad de participación política de una persona considerada con discapacidad: 1. El artículo 136 de la Constitución Federal: “Todos los suizos y todas las suizas mayores de 18 años que no están impedidos por causa de enfermedad mental o de debilidad psicológica tienen derechos políticos en materia federal. Todos tienen los mismo derechos y deberes políticos”. 2. El Art. 2 de la ley federal sobre derechos políticos indica:"Los excluídos del dereho de voto en el marco del Art. 136 de la Constitución son las personas que, debido a una incapacidad durable de discernimiento son protegidas por una tutela general o por un mandato por causa de inaptitud. 3. Las leyes cantonales sobre el ejercicio de los derechos políticos. En algunos cantones, como el de Vaud, un médico especializado puede indicar si una persona con algún grado de discapacidad mental o psíquica tiene o no la capacidad de ejercer esos derechos. En Suiza existen 1 600 000 personas con algún tipo de discapacidad, según Inclusion Handicap, la asociación que reúne todas las oenegés dedicadas a este sector de la población en Suiza. La mayoría de ellas tiene derecho a voto y a ser electas pero su representación en la vida política suiza es muy baja. La discapacidad, en general, es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas que a largo plazo permanecen en este estado pueden ser puestas bajo la tutela de las autoridades, lo que significa también el fin de sus derechos de voto y elección. Tres cantones – Vaud, Ginebra y Tesino – ofrecen la posibilidad a los concernidos de solicitar se les concedan sus derechos políticos, a nivel comunal y cantonal. En Vaud, por ejemplo, la ley cantonal sobre el ejercicio de los derechos políticos indica que las personas con discapacidad "pueden ser integradas o reintegradas en el el cuerpo electoral, por decisón de las autoridades municipales donde viven, al probar que son capaces de discernimiento", explica un artículo de 24heures.ch Votar y ser electas Suiza debe asumir su compromiso con el Convenio de la ONU, al que Suiza . se adhirió en 2014. El Artículo 29 de este acuerdo garantiza los derechos políticos a las personas con discapacidad, explica Markus Schefer, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Basilea y experto en el ámbito de equidad de derechos para los discapacitados. Según Schafer, en el procedimiento para ordenar una tutela no está permitido realizar un examen para saber si la persona concernida es capaz de construirse una opinión política y manifestarse, para mantener sus derecho de voto y elección. “Nosotros creemos que las deficiencias se producen de modo paralelo, pero eso no es así forzosamente”. También Caroline Hess-Klein del departamento de equidad de ‘Inclusion Handicap’, la plataforma de las oenegés dedicadas a las personas con discapacidades, considera que las exigencias para que una persona bajo tutela pueda ejercer sus derechos políticos deberían ser menos estrictas, tal y como ocurre con el derecho al matrimonio: “Como el casamiento es un derecho absolutamente personal, debe ser para todos. De acuerdo con el Tribunal Federal, solo un vago conocimiento de lo que significa es suficiente”. Informe sobre las personas al margen Recientemente, ‘Inclusion Handicap’ publicó su primer informe alternativo sobre los progresos en la aplicación del Convenio de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en Suiza. En él se mencionan numerosos campos en los que las personas con discapacidad siguen siendo discriminadas. El documento también ofrece soluciones a nivel federal y cantonal. Las organizaciones Procap Suisse y AGILE.CH solicitaron una participación política plena y entera de las personas con discapacidades, aproximadamente el 15% de la población en Suiza. Argumentan que el ejercicio del voto se ve afectado por numerosos obstáculos de orden material, técnico y lingüístico. En opinión de Markus Schefer, esta discriminación pone en cuestión la integridad del proceso democrático en Suiza. Cuantas más personas sean excluidas, menos democrático resulta, como ejemplificaba la situación del país antes de la introducción del derecho de voto para la mujer. "Se trata de cultura política", resalta Schefer. "Hoy nadie más duda de que la votación de 1971 sobre la introducción del derecho de voto para la mujer era adecuada. Espero que en algunos años tampoco nadie más cuestione los derechos políticos de las personas con discapacidades”. A nivel internacional Schefer es uno de los pioneros de la investigación cientíica sobre el derecho de equidad para las personas con discapacidad. Ahora quiere trabajar sobre el tema a escala internacional: el abogado constitucional de Basilea es candidato a una vacante en el Comité de las Naciones Unidas para la aplicación del Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. En junio de 2018, nueve de los 18 representantes que lo componen serán renovados. El gremio monitorea la implementación del acuerdo en los países signatarios. Entre sus funciones, elaborar sugerencias y controlar la aplicación de las medidas previstas en el acuerdo que aún los países signatarios no hayan cumplido. Justo al momento de contactarlo, Schefer se encontraba en Nueva York en su campaña para la elección. Y junto a él, Caroline Hess-Klein. Positivo también para Suiza De acuerdo con las directrices de la ONU, un candidato necesita el apoyo de las organizaciones de discapacitados", explica la representante de ‘Inclusion Handicap’. "Con Markus Schefer se reforzaría la experiencia del comité en materia de derechos humanos. Esto contribuiría a la credibilidad del organismo dentro del sistema de las Naciones Unidas", indica Hess-Klein. El dúo se desplaza entre Nueva York y Ginebra para obtener el mayor número posible de los 174 votos a favor de Schefer. Y según ella, si Schefer ganara un puesto en el Comité, las personas con discapacidad en Suiza también se verían beneficiadas en el marco de la defensa de sus derechos.