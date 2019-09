(Keystone)

A menos de un mes de las elecciones parlamentarias, swissinfo.ch analiza por qué un tercio de la población residente en Suiza no puede votar. ¿Cuál es la situación para los extranjeros, los discapacitados mentales, los presos y otras minorías?

En las elecciones anteriores, celebradas en 2015, 5 millones 280 000 personas tenían derecho a votar de una población total de 8 millones 330 mil habitantes (63%). ¿Quiénes constituían el 37% restante?

Aquí se examinan diversos grupos de la sociedad y si pueden votar en los tres niveles de gobierno: federal, cantonal y comunal (municipal).

Una cuarta parte de la poblaciónEnlace externo residente en Suiza no tiene nacionalidad helvética. Sin ella, no se puede votar a nivel federal, aunque haya nacido en Suiza o haya vivido en el país toda su vida. Alrededor de 350 000 personas nacieron en la Confederación, pero no tienen la ciudadanía suiza.

Sin embargo, la mayoría de los cantones de la Suiza francófona otorgan a los extranjeros la posibilidad de pronunciarse sobre las cuestiones municipales -por lo general, después de haber residido durante cierto tiempo- y dos cantones (Neuchâtel y Jura) les permiten hacerlo también sobre los asuntos cantonalesEnlace externo.

Los cantones de habla alemana son mucho más reservados. Aquellos de Basilea, Rodas Exteriores, Appenzell y Grisones permiten a sus comunas ofrecer el voto a los extranjeros, pero en la práctica, pocos lo hacen.

Uno de cada cinco suizosEnlace externo mayores de 15 años tiene al menos otra nacionalidad, la mayoría italiana, francesa o alemana. En Ginebra, casi la mitad de la población tiene más de un pasaporte. La doble nacionalidadEnlace externo no afecta al derecho de voto en Suiza.

Alrededor de 760 000 personas de nacionalidad suiza viven fuera de territorio helvéticoEnlace externo. Pueden ejercer sus derechos políticosEnlace externo en el extranjero si tienen 18 años y están inscritos en la representación suiza. También deben estar inscritos en el registro electoral de su última comuna de residencia en Suiza o, si nunca han vivido en Suiza, en su lugar de origenEnlace externo.

Los suizos residentes en el extranjero también pueden votar a nivel cantonal y comunal en algunos cantonesEnlace externo. Para más información, deben dirigirse a la autoridad cantonal competenteEnlace externo.

El Gobierno suspendió los procesos de escrutinio electrónico, por lo que los suizos expatriados tienen que votar por correo postal o en persona. La mayoría de entre ellos no votan: en 2015, la participación de la comunidad suiza residente en el exterior fue del 4,5%.

Aunque hay que tener 18 años para votar a nivel federal (se redujo de 20 en 1991), en teoría cada cantón es libre de conceder a los menores el derecho de voto a nivel cantonal. En la práctica, Glarus -con una población de 40 000 habitantes- es el único cantón que permite a los jóvenes de 16 y 17 años votar sobre cuestiones cantonales y municipales. A finales de 2018, el 18% de la población suiza tenía menos de 18 años.

Estar en prisión no anula el derecho al voto en Suiza - a diferencia de la situación en Estados UnidosEnlace externo (que incluso restringe el derecho de las personas a votar después de salir de la cárcel) y Gran BretañaEnlace externo. Otros países europeos, como Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, permiten la privación del derecho al voto por orden judicial especial.

No pueden votar en Suiza las personas “sujetas a tutela por falta de capacidad prolongada de juicio (y no están representadas por un apoderado designado para actuar en su nombre por esa razón)”.

Alrededor de 15 000 personas entran en esta categoría. La decisión de poner a alguien bajo tutela es tomada unilateralmente por las autoridades caso por caso. La consiguiente pérdida de derechos políticos es inapelable. Dicho esto, las personas con discapacidad de los cantones de Vaud, Ginebra y Tesino pueden acudir a los tribunales para reclamar sus derechos políticos, pero solamente a nivel cantonal y municipal.

Los ciudadanos de edad avanzada, enfermos o discapacitados que no puedan completar por sí mismos sus papeletas de voto también pueden ejercer sus derechos políticos. Los cantones velan por que los municipios presten la asistencia necesaria.

Of course women can vote in Switzerland! But only since 1971 at the federal levelEnlace externo and 1990 at the cantonal levelEnlace externo in Appenzell Inner Rhodes (after the Federal Court stepped in).

Although Switzerland was one of the last countries in the world to give women the vote, it was the first to do so as a result of a (male-only) popular vote.





Votar en Suiza El voto no es obligatorio en Suiza (excepto en el cantón de Schaffhausen hasta los 65 años – sin excusa, hay que pagar 6 francos). Alrededor de dos tercios de los residentes en Suiza tienen derecho a votar y, de ellos, algo menos de la mitad lo hace. El derecho de voto de los suizos en pocas palabras: “Si tiene nacionalidad suiza, tiene al menos 18 años de edad, vive en Suiza y no está sujeto a tutela por falta de capacidad prolongada de juicio (y no está representado por un apoderado designado para actuar en su nombre por esa razón), puede votar a nivel federal, cantonal y comunal y también lanzar y firmar referendos e iniciativas". (Fuente: ch.ch)

