Para entender porqué el voto de Moutier es histórico Renat Kuenzi 19 de junio de 2017 - 17:48 Una votación termina con un conflicto de más de 200 años. Ejemplo de cómo Suiza hizo uso de las herramientas democráticas para evitar las armas en un Estado de Derecho: Este arículo es parte de #DearDemocracy, plataforma de la democracia directa de swissinfo.ch. En 1815 se originó el conflicto: La región del Jura dejó de pertenecer al Obispado de Basilea y se adhirió al cantón de Jura, por decisión del Congreso de Viena. De golpe, los jurasianos, de habla francesa, católicos y pobres, se encontraron bajo el dominio de la mayoría bernesa, protestante, germanófona y mucho más rica. Ese dominio no agradó y comenzaron los intentos separatistas. En esos intentos secesionistas, los que clamaban la autonomía no se amedrentaron ante la escalada de violencia del conflicto. Pero a diferencia de Irlanda del Norte, el País Vasco o Sri Lanka, en Suiza se logró sentar a las partes en la mesa de negociaciones y tomar el camino de las urnas para resolver la cuestión. 1. Se establece un voto regional (‘El plebiscito del Jura’) y la población se decide por crear un cantón propio. 2. En 1978, en votación nacional, el 80% de los votos apoyan la creación del nuevo cantón del Jura. 1984: Separatistas destruyen un monumento en memoria de los soldados que tuvieron alguna participación en la defensa de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. 1986: Separatistas jurasianos destruyen en la ciudad de Berna la histórica Fuente de la Justicia. 1989, Contramedidas democráticas: En votación regional el poblado de Laufental, también en la parte suiza de la cordillera del Jura, decide cambiar de cantón: Abandona Berna para unirse a Basilea-Campo. 1993: Un joven separatista muere en el casco antiguo bernés cuando explota una bomba casera en su auto. 1994, Solución: Bajo la égida del Ejecutivo Federal los cantones del Jura y de Berna firman la creación de la Asamblea Interjurasiana. Se trata de un “mapa” sobre el camino para resolver la cuestión separatista con el que se comprometen a actuar las dos partes en conflicto. A partir de 1996 – otras medidas democráticas: 1. Votación comunal de 1996: La comuna jurasiana de Vellerat cambia del cantón de Berna al del Jura. 2. En 2013 tienen lugar votaciones locales y cantonales sobre el ingreso de la zona geográfica del Jura bernés al territorio del nuevo cantón del Jura: ‘No’ en el Jura bernés: 71,8% de votos. En el cantón del Jura: sí, 76%. En la ciudad de Moutier 55% rechaza la adhesión del jura bernés al cantón del Jura. 3. El 18 de junio de 2017 en votación comunal en Moutier, 51,2% de los votos apoyan el cambio de la ciudad del cantón de Berna al del Jura. Conclusión formal: Los dos cantones, Jura y Berna, deben dar su visto bueno al cambio y someter la decisión al pueblo, en votaciones. Al último se requiere la aprobación del Parlamento Federal. El Jura El Jura es un macizo en forma de luna que también enmarca la frontera entre Francia y Suiza y una parte de zona limítrofe con Alemania. En Suiza, la cadena montañosa abarca la frontera occidental con Francia con los territorios cantonales de Basilea, Solothurn, Jura, Berna (el llamado Jura bernés, sector norte del cantón), Neuchâtel, Vaud y la frontera con Alemania con el cantón de Schaffhausen. El Jura también incluye el cantón de Basilea-Campo. El Jura dio su nombre a un periodo evolutivo de nuestro planeta, el Jurásico, En ese espacio de tiempo se formó el macizo. El nombre del Jura se deriva de la raíz celta ‘jor’, que latinizada se convirtió en ‘juria’: montañas boscosas. En Francia existe un departamento con el nombre de Jura y en Suiza, el cantón más joven del país se llama así, y su surgimiento, avalado por la democracia directa helvética, resolvió el más reciente conflicto georegional en el país alpino. @RenatKuenzi