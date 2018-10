@cloudista @metamythos Finde das Problem eher, dass Entscheide sie nicht betreffen. Im Gegensatz zu Ausländern, die in der Schweiz wohnen.

El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La diputada socialista por Zúrich, Min Li Marti, retiene que el problema es que algunas decisiones no afectan a la Quinta Suiza, a diferencia de los extranjeros que viven en el país alpino.

El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Luego de las pasadas votaciones del 12 de febrero, en Twitter la discusión se relanzó. Esta vez con el comentario de Claudio Kuster a un artículoEnlace externo de swissinfo.ch. En su opinión, los suizos en el extranjero no deberían tener derecho de voto, porque tienen dificultad en acceder a las informaciones y campañas:

El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

No es la primera vez que el asunto se discute. Este debate se produjo también en 2015, cuando la Quinta Suiza inclinó la balanza en una votación sobre un asunto en la que no estaba directamente implicada: la revisión de la Ley sobre la Radio y la Televisión ( LRTVEnlace externo ).

El derecho de voto de los suizos en el extranjero es tema de debate en Twitter. La discusión inició con un tuit de Claudio Kuster, colaborador personal del senador Thomas Minder (independiente, por Schaffhausen), que sentenciaba: “Los suizos en el extranjero no deben tener derecho de voto”. ¿Usted qué opina?

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¡Participe en nuestro debate! 20 de febrero de 2017 - 17:00 El derecho de voto de los suizos en el extranjero es tema de debate en Twitter. La discusión inició con un tuit de Claudio Kuster, colaborador personal del senador Thomas Minder (independiente, por Schaffhausen), que sentenciaba: “Los suizos en el extranjero no deben tener derecho de voto”. ¿Usted qué opina? No es la primera vez que el asunto se discute. Este debate se produjo también en 2015, cuando la Quinta Suiza inclinó la balanza en una votación sobre un asunto en la que no estaba directamente implicada: la revisión de la Ley sobre la Radio y la Televisión (LRTV). Florian Schwab (periodista del semanario suizoalemán Weltwoche) retuiteó: “No es aceptable que los suizos en el extranjero impongan una nueva tasa a los ciudadanos que residen aquí. ¡Necesitamos urgentemente una reforma!” Luego de las pasadas votaciones del 12 de febrero, en Twitter la discusión se relanzó. Esta vez con el comentario de Claudio Kuster a un artículo de swissinfo.ch. En su opinión, los suizos en el extranjero no deberían tener derecho de voto, porque tienen dificultad en acceder a las informaciones y campañas: Podrían informarse, pero… El politólogo Sandro Lüscher objeta a Kuster que los suizos deben informarse, ¿Lo hacen?” ¿Qué otra sugerencia emerge del debate? Claudio Kuster afirma que con el voto de los suizos en el extranjero se viola también el principio de territorialidad y el de singularidad (Una persona igual a un voto)”. El diputado verde libar por Zúrich Sven Sobernheim sugiere tomar el ejemplo de Alemania en materia de derechos de voto para sus ciudadanos en el exterior. ¿Quién resulta afectado con los temas de las votaciones? La diputada socialista por Zúrich, Min Li Marti, retiene que el problema es que algunas decisiones no afectan a la Quinta Suiza, a diferencia de los extranjeros que viven en el país alpino. ¿Y usted qué piensa al respecto? Escríbanos su comentario en esta página? Una selección de comentarios podría ser empleada para realizar un artículo sobre el tema. Gracias por participar.