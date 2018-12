NO a iniciativa por autodeterminación

66,2% No: Así es como los electores suizos expresaron su oposición a la iniciativa para la autodeterminación de la Unión Democrática de Centro (UDC). El rechazo fue aún más pronunciado entre los electores suizos residentes en el extranjero. Así lo indican, al menos, los resultados obtenidos en los doce cantones de Suiza que muestran por separado los votos de sus ciudadanos residentes en el extranjero.

¿Cómo votó la Quinta Suiza? Renat Kuenzi 26 de noviembre de 2018 - 15:33 Los suizos residentes en el extranjero rechazaron la iniciativa para la autodeterminación de la UDC con más fuerza que los electores que viven dentro de las fronteras helvéticas. Para ellos, los servicios en línea son fuentes esenciales de información, indica un análisis tras el voto de ayer. 66,2% No: Así es como los electores suizos expresaron su oposición a la iniciativa para la autodeterminación de la Unión Democrática de Centro (UDC). El rechazo fue aún más pronunciado entre los electores suizos residentes en el extranjero. Así lo indican, al menos, los resultados obtenidos en los doce cantones de Suiza que muestran por separado los votos de sus ciudadanos residentes en el extranjero. El cantón de Ginebra quedó a la cabeza: los suizos residentes en el extranjero allí registrados rechazaron con un 79% de sus votos la iniciativa. Les siguieron los de Zúrich, 76,6%; y los de Uri, 76,2%. Encuesta incluye a la Quinta Suiza El instituto de investigación gfs.bern, a petición de swissinfo.ch, entrevistó por primera vez a un grupo de cerca de 300 electores suizos residentes en el extranjero y evaluó sus respuestas por separado en el marco de una encuesta general realizada entre el 23 y el 25 de noviembre a poco más de 9000 electores suizos. El autor del análisis, Urs Bieri, observa, de acuerdo a los resultados obtenidos, que los suizos residentes en el extranjero estuvieron tan bien preparados para la votación como sus conciudadanos en Suiza: el 81% de los encuestados afirmaron que fue bastante fácil para ellos formarse una opinión sobre la iniciativa para la autodeterminación. La mayor diferencia entre los que votan en Suiza y los que votan fuera de ella es en términos de fuentes informativas, señala Bieri: "La oferta en línea de medios de comunicación como swissinfo.ch y otros es de vital importancia para los electores de la Quinta Suiza". También juegan un papel importante los medios sociales y el folleto explicativo que prepara el propio Gobierno para los electores. Por otra parte, la radio y la televisión, las fuentes de información más importantes para formar una opinión dentro de Suiza, desempeñaron un papel secundario según este primer análisis que ha incluido a miembros de la Quinta Suiza. "Si uno se quiere dirigirse a los electores suizos que viven fuera de las fronteras helvéticas hay que hacerlo a través de los canales en línea", advierte Bieri. En este artículo, los resultados de ayer: