"En la compleja realidad de los medios digitales no hay una solución absoluta": Nick Lüthi. (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Nick Lüthi es uno de los mayores expertos del panorama mediático suizo. En entrevista, describe las consecuencias de la creciente digitalización de los medios de comunicación sobre sus funciones políticas en la democracia suiza y establece paralelismos con el mercado de la cerveza.

Este artículo forma parte de #DearDemocracyEnlace externo, la plataforma de swissinfo.ch para la democracia directa. Además de aquellas de nuestras redacciones, publica contribuciones de autores externos. Sus posiciones no se corresponden necesariamente con las de swissinfo.ch. Fin del recuadro

swissinfo.ch: Nick Lüthi, ¿Cómo están los medios de comunicación suizos?

Nick Lüthi: “Mal”, uno se sentiría tentado a responder. Pero si miramos más de cerca, podemos decir que la situación es “contrastante”. Los recursos editoriales han ido disminuyendo durante años debido a la caída de los ingresos publicitarios, pero los medios de comunicación tradicionales están haciendo todo lo que pueden para seguir el ritmo de la revolución digital. Por un lado, ofrecen nuevas ofertas editoriales para llegar mejor a los jóvenes. Por otro, piden a los lectores que se suscriban para consultar su contenido en línea.

swissinfo.ch: ¿Los medios de comunicación suizos deben inspirarse en conceptos que funcionan en el extranjero?

Nick Lüthi: Podemos integrar las mejores prácticas internacionales, especialmente en términos de fidelización de clientes y organización de procesos. Pero siempre hay que tener en cuenta el tamaño del mercado. Lo que funciona para el New York Times no constituye necesariamente un modelo para un medio de comunicación en alemán [en la Suiza de expresión germana] con una audiencia potencial de no más de cinco millones de personas. El gran reto es encontrar soluciones adaptadas a un mercado pequeño.

Nick Lüthi, 45 años, es el redactor jefe de MedienwocheEnlace externo, la revista especializada en medios de comunicación suizos. Ingresó al periodismo en 1995 y ha trabajado para diversos medios en prensa impresa, radio y en línea. Nick Lüthi da clases en el centro de formación de periodismo MAZ de Lucerna y en la Escuela Especializada en Economía y Gestión de Medios de Comunicación en Berna. Preside el jurado del Swiss Press Award OnlineEnlace externo (Premio suizo de Periodismo en Línea) Fin del recuadro

swissinfo.ch: Según algunos editores suizos, la solución es abandonar la versión impresa del periódico y mantener solamente la edición en línea. ¿Qué impacto tiene esta tendencia en las funciones políticas de los medios de comunicación tradicionales?

Nick Lüthi: La visibilidad de un medio de comunicación se resiente sin una versión impresa. Como Le Matin, un periódico popular que era ampliamente distribuido en cafés y restaurantes de la Suiza francófona. Hoy en día, Le Matin existe solamente en forma digital. Una medida que sin duda afecta a la generación de los mayores de 40 años socializados a través del periódico.

swissinfo.ch: La jerarquización de la información efectuada por los periodistas desaparece: el espacio en un periódico es limitado. ¿Es esto un problema para la formación de la opinión?

Nick Lüthi: En efecto, el trabajo de jerarquización del periódico disminuye cada vez más. Sin embargo, existen intentos de clasificar la información en Internet. Los usuarios deben aprender a gestionar las noticias en línea. Es una tarea de la familia, de la escuela, de las instituciones especializadas, de la política y, en definitiva, de todos nosotros. Una cosa es cierta: no podemos retroceder, debemos ser responsables. Con esta condición, la formación de opinión será posible a través de los medios digitales.

swissinfo.ch: Según los ‘nativos digitales’, las noticias importantes siempre llegarán a su destinatario, de una forma u otra. Sin embargo, los medios sociales mezclan cada vez más artículos periodísticos con contenido no verificado, rumores y noticias falsas difundidas deliberadamente. ¿La democratización de la información amenaza la democracia?

"Las noticias internacionales de alta calidad se encuentran de repente al mismo nivel que cualquier afirmación o teoría de complot": Nick Lüthi.

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Nick Lüthi: El problema de las ‘noticias falsas’ es exagerado. Ciertamente, hay información deliberadamente manipulada que circula por todo el mundo. Un ejemplo: la información falsa transmitida por miles de sitios web operados desde Macedonia, que intentaron influir en los ciudadanos en una determinada dirección durante las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero, en la acepción del papel de los medios de comunicación, particularmente en Suiza, tales intenciones manipuladoras no son comunes.

swissinfo.ch: En los sitios web, las fuentes están mezcladas.

Nick Lüthi: Sí, así es. La crítica de las fuentes en los medios sociales se debilita. Facebook es considerado como el remitente y ya no como la fuente original: las noticias internacionales de alta calidad se encuentran de repente al mismo nivel que cualquier afirmación o teoría de complot. La educación sobre los medios es importante. En Suiza existen iniciativas en este sentido.

swissinfo.ch: Un medio es responsable de los artículos que publica, a diferencia de las redes sociales consideradas solamente como vectores de contenidos. ¿Deberíamos utilizar el enfoque regulador para que estas plataformas sean responsables?

Nick Lüthi: En los últimos años, los medios sociales han tomado conciencia del problema, a raíz de fuertes críticas. Facebook, por ejemplo, tiene ahora unas 40 organizaciones asociadas que le ayudan a identificar noticias falsas. La agencia de noticias alemana dpa contribuirá a ello, al igual que el centro de investigación CorrectivEnlace externo. Esto abre otro debate: ¿qué elementos se filtrarán? ¿Hay una agenda política detrás de todo esto? Estas preguntas cubren la compleja realidad de los medios digitales: si una solución parece razonable, sensata y alcanzable a primera vista, surge inmediatamente otro problema. No hay una solución absoluta.

swissinfo.ch: Las redes sociales han permitido a los medios tradicionales ampliar su audiencia. Esas plataformas tienen su base en el extranjero: ¿qué significa esto para los medios de comunicación suizos?

Nick Lüthi: Muchos medios de comunicación suizos se han vuelto, sin duda inconscientemente, demasiado dependientes de las grandes plataformas, las cuales operan según su propia lógica que no tiene en cuenta el papel y los efectos del periodismo en una democracia. Facebook adapta constantemente sus algoritmos que privilegian el contenido publicado en el hilo de la actualidad. Las empresas de medios de comunicación que dependen demasiado de Facebook para difundir su contenido se han enfrentado a dificultades financieras. La visualización de los resultados en Google también sigue siendo opaca.

Aunque reconoce que en internet circula información deliberadamente manipulada, Nick Lüthi considera que el problema de las noticias falsas es exagerado.

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

swissinfo.ch: ¿Qué sigue? En el mercado suizo de la cerveza, después de una gran consolidación, ha llegado el momento de crear microcervecerías con productos de nicho y una clientela fiel. También en el sector de los medios de comunicación surgen medios de comunicación pequeños e incluso muy pequeños. ¿Hay algún paralelismo?

Nick Lüthi: Sí, las comparaciones son posibles. Están surgiendo nuevos actores, pero solamente en nichos de mercado que se dirigen a una comunidad de seguidores. Una empresa de nueva creación como Republik nunca sustituirá a un periódico tradicional como el Tagesanzeiger. Las funciones básicas que un medio de comunicación debe desempeñar -acompañar a la gente durante todo el día, explicar los pormenores a nivel local o informar a los ciudadanos para que puedan participar en el proceso político- requieren recursos significativos. Aunque estas numerosas iniciativas son encomiables, tienen pocos recursos para llevar a cabo estas diferentes misiones.



Traducido del francés por Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

