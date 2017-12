Derechos de autor

Crece la concentración de la prensa en Suiza Renat Kuenzi 12 de septiembre de 2017 - 10:00 Tamedia, el principal grupo de prensa en Suiza, anuncia que sus 14 cabeceras se elaborarán en dos redacciones. La noticia preocupa. El empresario Christoph Blocher acaba de comprar de un solo golpe 25 diarios de distribución gratuita. Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma sobre democracia directa de swissinfo.ch El pasado 23 de agosto, Tamedia lanzó una bomba. Hizo pública su decisión de que dos redacciones –una en la región germanoparlante de Suiza y la otra en la zona francófona– serán las responsables de producir 12 diarios y dos semanarios. La razón: el grupo enfrenta una significativa caída de las ventas de publicidad y de las suscripciones a las ediciones impresas de estas publicaciones. ¿Qué implica este cambio de estrategia para los suscriptores? A partir de 2018, el millón de lectores que reciben diariamente estos periódicos o semanarios leerán exactamente la misma información en las secciones de Suiza, Internacional, Economía y Deporte, independientemente de la publicación a la que estén suscritos. Solo las noticias locales y regionales mantendrán su autonomía y agenda. Tamedia reitera que esta medida busca evitar redundancias y aumentar la eficiencia de la empresa. Por el momento, aclara, no está previsto suprimir empleos, un tema que preocupa a los empleados de las citadas publicaciones. El anuncio de Tamedia es un episodio más en el proceso de concentración que vive la prensa escrita en Suiza desde hace décadas. Tamedia, con sede en Zúrich, es uno de los grupos que controlan el mercado de los medios en Suiza, junto con Ringier, NZZ, AZ Media (que cubre Argovia y el noreste de Suiza), Basler Zeitung Media y Somedia (sureste del país). Una amenaza para el equilibrio democrático El anuncio de Tamedia preocupa. “Tendremos información idéntica desde Winterthur hasta Interlaken. Y esta uniformidad no es en absoluto democrática”, comentó el politólogo Mark Balsiger en la radio pública suiza SRF. Balsiger critica también que Tamedia, como el resto de los grupos editores, amase generosas ganancias a través de sus plataformas digitales, pero no esté dispuesta a invertir una parte de los beneficios en una prensa escrita de calidad. “En los últimos 10 años, Tamedia ha pagado más de 500 millones de francos (520 millones de dólares) en dividendos a sus accionistas y directivos. Si hubiera destinado una pequeña porción de ese monto a producir un periodismo de calidad, el panorama editorial actual sería otro”, dijo. Daniel Eckmann, el antiguo vicedirector general del ente público suizo, la Sociedad de Radio y Televisión Suiza SRG SRR*, también está inquieto. “En una democracia, todo poder necesita un contrapoder”, expresó a swissinfo.ch. Con la pérdida la diversidad mediática, se pone en riesgo el equilibrio en nuestra democracia”, dijo. La variedad de opiniones, que es uno de los fundamentos de la democracia, se refleja en un panorama mediático que ofrece diversidad, coinciden los expertos. Los diferentes puntos de vista en la política y en los medios ofrecen a los ciudadanos una base para formarse una opinión y expresarse en las urnas con conocimiento de causa. Blocher: objetivo largamente acariciado Poco antes del anuncio de Tamedia, fue el empresario y político Christoph Blocher quien dio mucho que hablar. El principal estratega de la derecha conservadora suiza (UDC) utilizó el Basler Zeitung Media –del que posee un tercio de las acciones– para adquirir el grupo Zehnder Media AG y sus 25 diarios gratuitos que se distribuyen en la Suiza Orienta. Blocher ganó así 800 000 nuevos lectores de golpe, que sumados a los suscriptores que tiene el diario ‘Basler Zeitung’ y el semanario ‘Welwoche’ –que comparten una visión aislacionista sobre Suiza–, darán a Blocher y sus seguidores acceso a un millón de lectores. 14 cabeceras y dos redacciones Tamedia promete que todos sus periódicos seguirán siendo independientes. En Berna, por ejemplo, se mantendrán los dos diarios ‘Der Bund’ y ‘Berner Zeitung’. Lo mismo en la Suiza francófona, donde se conversarán dos cabeceras: ’24 Heures’ y ‘Tribune de Genève’. Las dos redacciones principales, una en Zúrich y otra en Lausana, aportarán los contenidos comunes para las secciones de Nacional, Internacional, Economía y Deporte. Ambas se ocuparán también de investigar temas. Solamente las secciones locales y regionales conservarán su independencia. Los cambios serán efectivos a partir de 2018. *SWI swissinfo.ch es una unidad empresarial de SRG SSR y la mitad de su prespuesto proviene de la Confederación.