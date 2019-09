(it)

Asimismo, el hecho de que haya temáticas que no puedan ser abordadas mediante una consulta popular, en particular aquellas relacionados con presupuestos públicos.

Entre ellos, la investigadora menciona la obligatoriedad en algunos países de contar con la autorización o la aprobación del Congreso o de alguna otra autoridad. Exigencia que no solamente se establece antes de la recogida de firmas, sino incluso después.

Democracia directa contra el desencanto político Marcela Aguila Rubín 19 de septiembre de 2019 - 11:00 En América Latina la falta de confianza de la ciudadanía en sus representantes y la insatisfacción con sus sistemas políticos son moneda corriente. Especialistas observan en la participación directa una vía para fortalecer la democracia. ¿Cuál es la situación de la democracia directa en esa región? ¿Cuál el aporte que ha habido y/o puede haber desde Suiza? El ‘V Pódium Democracia Directa en América Latina: Una mirada desde Suiza’ reunirá el 7 de octubre en la Universidad de Zúrich a representantes de los sectores académico, diplomático y político para analizar esa vía de expresión popular en la que Suiza se mantiene como referente a nivel internacional. El pódium busca compartir experiencias a la luz de los aportes de Suiza y de los desarrollos recientes en el marco latinoamericano con especial énfasis en el intercambio generado desde la academia y desde el ámbito público, explica la doctora Yanina Welp, una de las promotoras del evento. La investigadora del Centro de Investigación sobre Democracia (ZDA) y directora del Centro Latinoamericano de Zúrich, ambos de la Universidad de Zúrich, precisa que el evento busca responder diversos interrogantes sobre: El tipo de estudios que se hacen en Suiza en torno a la democracia directa en América Latina, los ámbitos de intercambio generados y aquellos que pueden impulsarse, los países que analizan reformas (México y Perú) para fortalecer el intercambio con Suiza, los diseños institucionales más democráticos y efectivos, los retos que enfrentan Suiza y América Latina en la materia… HOMENAJE En su V edición, el pódium rinde homenaje al profesor Andreas Auer, fundador del Centro para la Democracia Directa y promotor en Suiza del estudio de la democracia directa en América Latina. La creación de los pódiums, iniciativa de Luis Vélez Serrano, de PuntoLatino, obedece al interés de construir puentes institucionales entre Suiza y América Latina mediante el análisis de temas de interés mutuo. “Se ha establecido un formato dinámico que priorice la participación del público. Cada ponente tendrá un espacio reducido para su exposición y se abrirá la sesión de preguntas. La idea es permitir un verdadero debate”, precisa Yanina Welp. A guisa de introducción La doctora Welp explica que los mecanismos orientados a promover la participación ciudadana en la definición de asuntos de interés público más allá de la elección de representantes han incrementado su presencia en el escenario latinoamericano en términos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, subraya, Uruguay sigue siendo el mejor ejemplo de democracia directa en la región. Recuerda que, bajo el modelo helvético, Uruguay, conocido como “la Suiza de América Latina”, se convirtió desde el siglo XX en pionero de la democracia directa al sur del Río Bravo. Desde entonces, la activación de referendos se ha producido incluso bajo gobiernos autoritarios (Bolivia 1931; Paraguay 1940) Chile 1978, 1980, Uruguay 1980). Pero hasta 1970 solamente Uruguay regulaba la activación de los mecanismos de democracia directa por la ciudadanía y unos pocos países como Ecuador y Venezuela lo permitían a sus autoridades. Actualmente, los principales países del área han incluido mecanismos de participación ciudadana y se han introducido reformas constitucionales para regular iniciativas ciudadanas de referéndum (ICR). Sin embargo, su desempeño ha sido bajo merced, entre otros factores, a deficientes diseños institucionales que impiden su operación sin obstrucciones arbitrarias y con independencia del poder político, puntualiza la especialista. En su libro ‘El diablo está en los detalles’, que aparecerá próximamente, Yanina Welp y Fernando Tuesta Soldevilla reúnen trabajos de autores reconocidos como Alicia Lissidini, Ciscka Raventós y Fernando Mayorga, entre muchos otros, para analizar los aspectos que entorpecen el buen funcionamiento de los mecanismos de la democracia directa en una selección de países de América Latina. Entre ellos, la investigadora menciona la obligatoriedad en algunos países de contar con la autorización o la aprobación del Congreso o de alguna otra autoridad. Exigencia que no solamente se establece antes de la recogida de firmas, sino incluso después. Evoca igualmente el umbral de las firmas exigidas para convocar a una consulta popular que puede ser muy alto e insuficiente el plazo para reunirlas. Asimismo, el hecho de que haya temáticas que no puedan ser abordadas mediante una consulta popular, en particular aquellas relacionados con presupuestos públicos. En el reciente artículo ‘Las iniciativas ciudadanas de referéndum en su laberinto’, elaborado por Yanina Welp y el profesor Sebastián Linares (CONICET-Argentina) los autores subrayan el riesgo que representa para la democracia la creciente desconfianza ciudadana en sus instituciones y refieren el empleo de mecanismos de participación directa para conjurarlo. “En un escenario de desencanto con la capacidad transformadora de la política y con los políticos, los mecanismos de participación ciudadana pueden ofrecer canales de refuerzo en ambas direcciones: limitando el poder, frenando decisiones impopulares y dando herramientas a la ciudadanía para promover propuestas normativas y de política pública”.