Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Vuelta al mundo en 200 días por la democracia directa 03 de noviembre de 2017 - 09:00 En la célebre novela de Julio Verne, Phileas Fogg y su ayudante tardaron 80 días en dar la vuelta al mundo. Bruno Kaufmann lo hará solo y necesitará más tiempo. En el bolsillo lleva el Pasaporte Global a la Democracia Directa Moderna. Hace unos días, el periodista suizo nacionalizado sueco inició una gira que le llevará a más de 20 países en cuatro continentes, con una primera escala en Boston, en la costa este de Estados Unidos. El Pacífico será una región importante en el periplo de seis meses, durante los cuales Bruno Kaufmann visitará lugares tan diferentes como la isla Estado de Palaos, China, Japón, Australia, Laos y Hawái. El periodista viajará a Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas, entre ellas Suiza, su país natal, y Escandinavia, su segunda patria desde 1990. La gira concluirá en Halifax (Canadá) el próximo mes de mayo. Bruno Kaufmann se reunirá con activistas por la democracia, defensores de la independencia, periodistas, monjes budistas, suizos expatriados e incluso jefes de Estado. ¿Qué se necesita para lanzarse a semejante aventura? Kaufmann dice que es una mezcla de “confianza, pensamiento en positivo, algunas habilidades de organización y una oficina de apoyo”. Informar y apoyar Su objetivo es informar en varios idiomas desde los diferentes destinos como corresponsal sobre democracia global para la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG SSR), de la que forma parte swissinfo.ch, pero que no financia este viaje. Además, Kaufmann brindará apoyo, en nombre de la oenegé alemana Democracy International a los principales actores de procesos democráticos. En su equipaje lleva el nuevo Pasaporte Global a la Democracia Directa Moderna que escribió recientemente para el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). Se trata de una publicación de 45 páginas, del tamaño de un pasaporte, que contiene información sobre las herramientas para una democracia participativa y ciudadana. “Espero contribuir a que la democracia sea un poco más democrática”, asegura el periodista de 52 años. “Pero no soy un misionario. Me reuniré con gente que está comprometida con defensa de la democracia en sus respectivos países y sociedades, y que puede estar interesada en recibir apoyo y desea sumarse a la comunidad de la democracia global”. Pero Kaufmann también tiene en mente la próxima edición del Foro Global sobre Democracia Directa Moderna, que tendrá lugar en Roma (Italia) en septiembre de 2018. Su fuente de inspiración es el exprimer ministro (y periodista) finlandés, Paavo Lipponen. “Durante décadas – y sin permiso de conducir – Lipponen ha viajado por Finlandia y el mundo para defender la paz y la democracia”, explica. Gira mundial swissinfo.ch publicará una serie de artículos de Bruno Kaufmann durante los próximos meses en el marco de su cobertura sobre temas de democracia directa. La gira está financiada, sobre todo, por la Schweizer Demokratie Stiftung (Fundación Democracia Suiza), en la que Kaufmann es responsable de la cooperación internacional. Entre los socios de la Fundación figuran Democracy International, Navigator to Direct Democracy y el Europäische Institut für Initiative und Referendum (IRI).