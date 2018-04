Este contenido fue publicado el 29 de abril de 2018 11:00 29 de abril de 2018 - 11:00

Helvecia, una colonia fundada en 1818 por un puñado de suizos en el estado de Bahía, en Brasil. (Christian Doninelli)

Están interesados en la política de su país de origen, pero participan poco en las votaciones y menos todavía en las elecciones. Un estudio universitario ha elaborado el retrato cívico de los suizos de Latinoamérica, que refleja que votarían más si pudieran hacerlo a través de Internet.

La encuesta Con el apoyo del Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia, en verano de 2016, se realizó una encuesta para identificar formas de transnacionalismo político entre los suizos residentes en Latinoamérica. swissinfo.ch ayudó a difundir esta encuesta realizada por la Escuela de estudios superiores de posgrado (HES-SO) de Ginebra. El cuestionario permitió obtener información relativa al perfil sociodemográfico, la trayectoria migratoria y las actitudes políticas (también llamadas competencias cívicas) de los encuestados. 539 suizos residentes en Latinoamérica compusieron la muestra. Fin del recuadro

La primera conclusión interesante es que la distribución porcentual de la población suiza en Latinoamérica, según el cantón de origen, se corresponde con la distribución de la población cantonal en la “madre patria”. Suizos de todos los cantones parecen haber emigrado a este rincón del mundo de manera proporcional.

Los inmigrantes de primera generación (43%) forman el grupo más numeroso entre quienes respondieron a la encuesta. Le sigue, con el 25%, la segunda generación: los hijos de los inmigrantes suizos que han nacido en Latinoamérica. Casi la mitad de los encuestados dijeron que ellos o sus padres emigraron para buscar oportunidades económicas en Latinoamérica.

Muy informados sobre la política suiza



¿Qué relación tienen los suizos de esta parte del mundo con el sistema político de su país de origen? Para medirlo se han tenido en cuenta diversas competencias cívicas. Y las respuestas muestran un alto grado de implicación e interés en la vida política helvética.



Claudio Bolzman es profesor titular en la HES-SO de Ginebra e imparte clases en la Universidad de Ginebra. Es especialista en migración, asuntos transnacionales y transfronterizos.

(DR)

Los suizos de Latinoamérica están muy informados sobre el funcionamiento del sistema vigente. Así, tres cuartas partes de los encuestados fueron capaces de nombrar un referéndum o una iniciativa popular llevada a cabo en los últimos cinco años en Suiza. Y casi otros tantos conocían la duración del mandato de los presidentes de la Confederación (un año).

El 65% de los encuestados respondieron correctamente sobre el procedimiento utilizado para elegir a los miembros del Consejo Federal (por el Parlamento). Algo llamativo: esta cifra es similar a la observada en la población de la Suiza metropolitana. Y es incluso mayor que entre los suizos residentes en países europeos.

Por lo que respecta a la atención prestada a la actualidad política suiza, nueve de cada diez dicen seguirla, al menos de manera ocasional. También hablan de ello con sus familiares y amigos. Tres cuartas partes dicen que lo hacen ocasionalmente y una quinta parte, de manera regular.

Esto no sorprende, pues seguir las noticias, especialmente en la era de Internet, no requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, hablar de política exige que por lo menos dos personas decidan hacerlo. Estos resultados no difieren de los obtenidos entre los suizos que viven en países desarrollados o en su país de origen.

Alta eficacia...

La encuesta también se centró en medir la llamada eficacia política de los suizos en Latinoamérica. Se trata de dos valores distintos. El primero expresa la capacidad de comprender una realidad política concreta. El segundo, la creencia del encuestado sobre su capacidad de influir en el sistema político. Ambos porcentajes son altos (74% y 71%), e incluso un 30% más altos que entre los helvéticos de Suiza.



Pablo Biderbost es profesor adjunto del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es experto en la dimensión política de los procesos migratorios, así como en innovación pública, estrategias anticorrupción y políticas latinoamericanas.

(DR)

Nada de esto llama la atención, ya que la Quinta Suiza (consciente de su fuerza electoral), desde principios de la década de 2000, ha participado en un proceso para obtener mecanismos de votación electrónica. Además, los suizos residentes en el extranjero, en principio, solo están expuestos a la complejidad del sistema de democracia directa a nivel federal. Mientras que los suizos en Suiza deben responder a los estímulos del sistema político en los niveles municipal, cantonal y federal.



... pero baja participación

La participación política es la cuarta y última competencia cívica medida. Más de la mitad de los suizos en Latinoamérica (52%) solicitaron votar en los consulados de su región de residencia. Pero la cifra baja al 41% cuando se les pregunta si durante los últimos cinco años han votado en un referéndum o una iniciativa.

Y si se tienen en cuenta las últimas elecciones federales de octubre de 2015, se ve que solo participó el 18%. Un porcentaje muy bajo si se compara con los suizos establecidos en los países europeos (61%).

Para explicarlo podrían ofrecerse varias razones. Por un lado que la gran mayoría de los suizos en Europa viven en países vecinos (Francia, Italia y Alemania), y no están geográficamente “desconectados” de su realidad. Pueden votar por correo o ir al colegio electoral de su municipio: el viaje no es excesivamente largo.

Pero la cosa cambia si se vive al otro lado del charco. Así, para los suizos en Latinoamérica la única opción real es el voto por correo, que, como en repetidas ocasiones ha afirmado la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE), no funciona correctamente, sobre todo debido a la lentitud de los servicios postales.

La solución: el voto electrónico

A partir de ahí, es necesario avanzar en implementar dispositivos electrónicos de votación, aunque todo el mundo sabe que Internet puede ser vulnerable a la ingerencia de potencias extranjeras. Por tanto, para que los suizos residentes en el extranjero puedan tener mayor visibilidad política y así contribuir a mejorar la calidad de la democracia helvética, hay que aumentar el nivel de seguridad.

(swissinfo.ch)

Suizos en el mundo ¿Cuántos suizos viven fuera de su país? Por swissinfo.ch y SRF A finales de 2017, el número de suizos residentes en el exterior sumaba 751 800 personas. El 62% de ellos se habían establecido en un país europeo. Otro idioma: 1 Alemán (de) Auslandschweizer bilden viertgrössten Kanton

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes