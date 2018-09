Este contenido fue publicado el 22 de julio de 2018 11:00 22 de julio de 2018 - 11:00

La opinión de la mayoría no siempre refleja las necesidades de los sectores minoritarios de la población.

(Keystone)

Pero cuando las decisiones las toma una mayoría, algunas minorías quedan silenciadas y las desigualdades se hacen más evidentes. En Suiza la democracia directa permite escuchar voces alternativas, pero no puede ser extrapolada a cualquier lugar, tal y como advierte Catalina Uribe Burcher del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Hacer frente a las desigualdades es el gran desafío de este siglo. Y es que a lo largo y ancho del mundo las diferencias entre la población tienden a aumentar. ¿Tienen las democracias modernas los recursos para abordar esas diferencias? Catalina Uribe Burcher, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEAEnlace externo), intentó responder a este interrogante en la conferencia ofrecida en el Foro Mundial de Comunicación (Global Media ForumEnlace externo) celebrado en Bonn, Alemania. Según explica, las soluciones dependen del contexto y no pueden intercambiarse.

Catalina Uribe Burcher, originaria de Colombia, trabaja en cuestiones de paz y democracia en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) en Estocolmo, Suecia.

(swissinfo.ch)

swissinfo.ch: ¿Más democracia es sinónimo de menos desigualdad?

Catalina Uribe Burcher: La democracia ofrece diferentes herramientas para luchar contra la desigualdad, que pueden utilizarse de manera justa o injusta. Tomemos el ejemplo de las elecciones, que ofrecen a la ciudadanía la oportunidad de hacer oír su voz, aunque también hay muchas maneras de manipularlas.

swissinfo.ch:¿Los regímenes autoritarios, en determinados aspectos, son más eficaces a la hora de luchar contra las desigualdades?

C.U.B.: Hay Estados autoritarios, así como Estados democráticos, que consiguen con éxito reducir las desigualdades. En ambos tipos de regímenes, hay instrumentos para hacerlo. El problema no se resume en comparar democracia y autocracia.

China se cita a menudo como ejemplo de régimen autoritario que logra reducir las desigualdades. Sin embargo, hay que actuar con cautela, porque el modelo chino es muy específico de la realidad del país y está ligado a su historia. Otros países han intentado utilizarlo, pero han fracasado o han obtenido resultados muy diferentes.

swissinfo.ch: ¿Cómo pueden las democracias adaptarse para ser más igualitarias?

C.U.B.: Uno de los retos de las democracias es demostrar a su ciudadanía su capacidad. Esto no significa solo darle voz para protestar o poder ir a juicio, sino ofrecer también servicios de calidad. Al garantizar a la ciudadanía el acceso a la alimentación, a la atención sanitaria y a la educación los Estados demuestran su valor.

También existe un gran potencial en los partidos políticos. Ya que pueden establecer mecanismos que permiten a la ciudadanía asegurarse de que los funcionarios electos cumplen sus promesas y, si no lo hacen, destituirlos de sus cargos.



“Abordar los desafíos que plantea la desigualdad requiere enfoques a largo plazo, y la democracia directa no es necesariamente la mejor herramienta” Fin de la cita

swissinfo.ch:El sistema político suizo incluye herramientas de democracia directa. ¿Son un medio para combatir eficazmente las desigualdades?

C.U.B.: Estos mecanismos son interesantes para exigir que los políticos rindan cuentas a nivel local y nacional. Permiten que las voces alternativas se hagan oír y obliga a los políticos a rendir cuentas. Sin embargo, no recomendamos utilizarlos para todas las cuestiones y en todos los contextos. Suiza tiene una relación muy especial con los mecanismos de democracia directa, que no se pueden exportar, tal cual, a otros lugares. No siempre es la solución.

swissinfo.ch: ¿Qué riesgos tiene la democracia directa?

C.U.B.: Al utilizar estos mecanismos que proporcionan respuestas rápidas y emocionales hay que tener cuidado. Abordar los desafíos que plantea la desigualdad requiere enfoques a largo plazo, y la democracia directa no es necesariamente la mejor herramienta.

En el referéndum sobre los acuerdos de paz en Colombia, podemos preguntarnos si fue oportuno utilizar este instrumento para este tipo de cuestiones [Nota de la redactora: el 3 de octubre de 2016, el 50,2% de la población votó en contra de los acuerdos de paz, con una abstención aproximada del 60%]. Las razones del conflicto en Colombia están vinculadas, entre otras, a las desigualdades. Así, reducir un proceso de paz a un sí o un no deja a un lado componentes muy importantes del conflicto.



+ Si quiere saber más sobre los acuerdos de paz y sus aplicaciones en Colombia, lea nuestro reportaje



swissinfo.ch: ¿Lucha la democracia directa por dar una verdadera voz a las minorías?



C.U.B.: Sí, las minorías están sujetas a lo que dice la mayoría. Los problemas de desigualdades afectan de manera particular a los grupos marginados. La mayoría no necesariamente va a reflejar aquello que para estas minorías es más importante. Este es uno de los peligros asociados a estos mecanismos de democracia directa.



Otros mecanismos democráticos les dan más voz. La manera en que se formula la Constitución de un Estado es crucial, por ejemplo. La Constitución es un paso adelante para dar a los grupos marginados otra oportunidad de tener voz y reducir las desigualdades.

11º Foro Mundial de Medios de Comunicación La desigualdad en el mundo ha sido tema de debate del 11º Foro Mundial de Medios de ComunicaciónEnlace externo, celebrado en Bonn, Alemania, entre el 11 y el 13 de junio de 2018. Han estado presentes para tratar sobre esta cuestión agentes económicos y políticos, científicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y periodistas de todo el mundo. Este año la conferencia organizada por Deutsche WelleEnlace externo ha reunido a unos 2.000 participantes de 120 países. Fin del recuadro



Traducción del francés: Lupe Calvo

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook