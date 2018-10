El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Satisfacción en Friburgo por voto electrónico Sonia Fenazzi 29 de noviembre de 2016 - 11:00 Los suizos en el extranjero recibieron buenas noticias desde el cantón de Friburgo en lo que toca al voto electrónico: el nuevo sistema, proporcionado por el servicio de correos (La Poste), aprobó su primera prueba. Tras ese difícil primer paso, las autoridades confían en el desarrollo de esa tecnología. “Todo funcionó muy bien, tanto en la votación federal como en la segunda vuelta de las elecciones cantonales”, dijo a swissinfo.ch, la canciller de Estado Danielle Gagnaux-Morel, al expresar su satisfacción por el desarrollo plenamente en línea con las expectativas. Ese canal de votación fue utilizado por el 34% de los friburgueses en el exterior que participaron en la votación federal sobre la iniciativa ‘Por el abandono de la energía nuclear’ y el 41,8% de aquellos que se pronunciaron en la segunda vuelta de las elecciones cantonales. Por ahora, Friburgo ofrece el voto electrónico únicamente a los suizos en el extranjero inscritos en el registro electoral de su cantón de origen. “El año que entra vamos a seguir con esta oferta. Además, estableceremos discusiones con las comunas para una ampliación del voto electrónico a los friburgueses que residen en el cantón. De hecho, las comunas son responsables de la organización de las votaciones y las elecciones en el cantón de Friburgo”, precisó la canciller. Este nuevo sistema se basa en una avanzada tecnología que permite el cifrado de extremo a extremo. Eso significa que “este sistema tiene las bases necesarias para ampliar la posibilidad del voto electrónico a todo el electorado friburgués”, agregó Danielle Gagnaux-Morel. Las reacciones de los votantes sugieren que este sistema es “algo más fácil” que el anterior. Una primicia para ‘La Poste’ Esta prueba era crucial para el futuro del voto electrónico en Suiza. Friburgo es el primero de los nueve cantones del extinto consorcio ‘Voto electrónico’ - descartado en agosto de 2015 por el Gobierno suizo por motivos de seguridad - que ofrece este nuevo canal de voto a los ciudadanos residentes en el exterior. También fue la primera vez que se utilizó el sistema ‘Post E-voting’, desarrollado por el servicio suizo de correros (‘La Poste’) en colaboración con la empresa española Scytl. Esta última hizo lo propio con el sistema de votación electrónica del cantón de Neuchatel, que hasta ahora ha superado todas las pruebas de seguridad. El otro sistema utilizado con éxito en Suiza es el ‘CHvote’. Fue desarrollado por el cantón de Ginebra y también es utilizado desde hace varios años por los cantones de Basilea-Ciudad, Berna y Lucerna. Los cantones de San Gall y Argovia, que también formaban parte del consorcio ‘Voto electrónico’ anunciaron recientemente que utilizará este sistema desde el otoño de 2017. ¿Cómo votaron los suizos en el extranjero? Contrario a lo que sucedió en precedentes votaciones populares, el sufragio de los suizos en el extranjero sobre la iniciativa de los Verdes en torno al abandono de la energía nuclear no tuvo diferencias significativas respecto al de sus conciudadanos en el interior, como muestra el gráfico siguiente. El aspecto disímil más notable se observó en Vaud, donde los expatriados rechazaron la iniciativa, al contrario del conjunto del electorado de ese cantón dentro del país.